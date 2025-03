Eisstockschießen im Feuerdorf am Donaukanal, Wien

Am Freitag, den 24. Februar 2025, lud der Gastronomie Club zu einem unvergesslichen Abend des Eisstockschießens im malerischen Feuerdorf am Wiener Donaukanal ein. Diese Veranstaltung bot nicht nur eine einzigartige Möglichkeit für Gastronomen und Gäste, sich zu vernetzen, sondern auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm, das einige Überraschungen bereithielt.

Das Highlight des Abends war der Schlumberger Sabier-Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer in einer kreativen Herausforderung ihre Geschicklichkeit und ihr Wissen rund um den renommierten österreichischen Sekt beweisen konnten. Schlumberger, eine der ältesten Sektkellereien des Landes, ist bekannt für seine Qualitätsprodukte und seine lange Tradition, die bis ins Jahr 1842 zurückreicht. In diesem Jahr konnte der Wettbewerb nicht nur mit hervorragenden Preisen, sondern auch mit einer Vielzahl von erfrischenden Schlumberger-Sektvariationen aufwarten.

Die Veranstaltung beinhaltete zudem eine Mini-Tombola, bei der die Teilnehmer die Chance hatten, attraktive Preise zu gewinnen. Zu den Preisen gehörten unter anderem eine exklusive Kellerführung bei Schlumberger, Gutscheine von Transgourmet, ein genussvoller Geschenkkorb und Gutscheine von Manfreddo, einem beliebten Gastronomiebetrieb. Diese Tombola bot nicht nur eine Möglichkeit zur Unterhaltung, sondern unterstützte auch die Vernetzung innerhalb der Branche.

Tischzauberer Niki Fortellini sorgte für zusätzliche Magie auf der Veranstaltung. Mit seinen faszinierenden Tricks und Illusionen entführte er die Gäste in eine Welt voller Staunen. Solche einzigartige Unterhaltung ist ein beliebtes Element in der Gastronomie und trägt maßgeblich zur Schaffung unvergesslicher Erlebnisse für die Gäste bei.

Die musikalische Untermalung des Abends übernahm ein LIVE DJ, der mit einem abwechslungsreichen Musikmix für Stimmung sorgte. Die Kombination aus Musik, Eisstockschießen und Networking schuf eine lebhafte Atmosphäre, die alle Anwesenden zum Feiern und Interagieren einlud.

Das Eisstockschießen selbst, eine beliebte Wintersportart in Österreich, stellte eine großartige Gelegenheit dar, Teamgeist und Fairplay zu fördern. Hier konnten die Teilnehmer ihre Fähigkeiten im Umgang mit den Eisstöcken unter Beweis stellen, während sie gleichzeitig in geselliger Runde Kontakte knüpfen konnten.

Insgesamt war die Veranstaltung im Feuerdorf am Wiener Donaukanal ein großer Erfolg. Sie bot nicht nur zahlreiche Möglichkeiten zur Unterhaltung und zum Networking, sondern stellte auch die Verbindung zur österreichischen Kulinarik und zu regionalen Produkten in den Vordergrund – ein wichtiges Anliegen des Gastronomie Clubs. Solche Events sind entscheidend, um die Gemeinschaft in der Gastronomie zu stärken und die Liebe zur lokalen Küche und Kultur zu fördern.





