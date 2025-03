Eiszeit startet: Die besten Eissalons in der Landstraße entdecken

MeinBezirk hat sich in der Landstraße umgesehen und eine Auswahl der besten Eissalons im Bezirk erstellt. Diese Eisdielen heben sich durch ihre hausgemachten und kreativen Eissorten hervor und versprechen ein köstliches Erlebnis für alle Eisliebhaber.

WIEN/LANDSTRASSE. Mit den ersten warmen Tagen im März beginnt in Landstraße die Eissaison, auch wenn die Temperaturen zwischendurch schwanken können. Nichtsdestotrotz hat sich MeinBezirk nach den besten Eissalons im Bezirk umgesehen, denn eines ist sicher: Das Verlangen nach einer kühlen Erfrischung – sei es im Becher oder in der Waffel – lässt sich kaum aufhalten.

Ramell Eis

Im Ramell, Löwengasse 29, wird Tradition großgeschrieben. Hier werden Eisvariationen aus einfachen, aber hochwertigen Zutaten wie Milch, Obers, Zucker und natürlichen Zusätzen frisch hergestellt. Das vielfältige Angebot bleibt keine Geschmacksrichtung schuldig und lädt zum Genießen ein. Geöffnet ist täglich von 12 bis 19 Uhr. Für mehr Informationen über die Eisherstellung und die angebotenen Sorten, besuche die offizielle Webseite von Ramell.

Eiskarussell

Im Eiskarussell, das sich am Rennweg 22 befindet, bietet das Ehepaar Sebastian und Stefanie Wächter handgemachtes Eis in exquisiten Geschmacksrichtungen an. Auch wenn die Auswahl auf zwölf Sorten begrenzt ist, überzeugt jede einzelne durch ihre sorgfältige Zubereitung und ausgewählte Zutaten. Geöffnet wird hier täglich von 12 bis 18 Uhr. Erfahrt mehr über die Sorten auf der Website des Eiskarussells.

Veganista

Die Kette Veganista widmet sich der Herstellung von veganem Eis und richtet sich an alle, die auf Milchprodukte verzichten. In der Ungargasse 55/81 in der Landstraße findet man eine vielfältige Auswahl kreativer, pflanzlicher Eissorten, die das Eisverlangen stillen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 14 bis 19 Uhr sowie Freitag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Erfahrt mehr über das Angebot auf der Website von Veganista.

Bortolotti by Surace

Im Bortolotti in der Baumgasse 1 erwartet Besucher nicht nur italienisches „Gelato“, sondern auch eine gemütliche Atmosphäre. Hier werden neben hausgemachten Eissorten auch Kaffee und Pizza serviert, was das Eisvergnügen perfekt abrundet. Für Feiern stehen verschiedene Eisboxen zum Mitnehmen bereit. Geöffnet ist täglich von 10 bis 22 Uhr. Mehr Informationen über das vielseitige Angebot gibt es auf der Website von Bortolotti.

Das könnte dich auch interessieren:



Zwei Gründerzeithäuser modern renoviert

VIP-Premiere für neue Cirque Du Soleil Show in Neu-Marx

Landstraßer Jiu Jitsu-Kämpfer feierten große Siege