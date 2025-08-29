Elena Roch from Inzing Clinches Victory in Race Around Austria







Die Niederösterreicherin Elena Roch, die seit fünf Jahren mit ihrem Lebensgefährten im malerischen Inzing lebt, hat kürzlich eine beeindruckende Leistung vollbracht. Sie gewann zum zweiten Mal das Ultraradrennen „Race Around Austria“ und sicherte sich gleichzeitig den Titel der Ultracycling-Weltmeisterin.

Insgesamt legte Roch eine Strecke von 2.200 Kilometern zurück und überwand dabei unglaubliche 30.000 Höhenmeter. Ihre herausragende Zeit von 3 Tagen, 22 Stunden und 57 Minuten führte sie zum Ziel in St. Georgen im Attergau, wo sie von Fans und Medien begeistert empfangen wurde. Im Verlauf des Rennens betrug ihre Schlafzeit lediglich 2 Stunden und 45 Minuten, was die extreme Belastung und ihr bemerkenswertes Durchhaltevermögen unterstreicht.

Das Race Around Austria gilt als eines der härtesten Radrennen der Welt. Teilnehmer müssen nicht nur physisch, sondern auch mental an ihre Grenzen gehen, um die anspruchsvollen Bedingungen, die durch wechselnde Wetterbedingungen und zahlreiche Höhenmeter entstehen, zu bewältigen. Das Event zieht jedes Jahr Athleten aus aller Welt an, die sich in dieser herausfordernden Disziplin messen wollen.

Der Bürgermeister von Inzing, Sepp Walch, äußerte sich stolz über Rochs bemerkenswerte Leistung: „Elena ist eine wahre Inspiration für unsere Gemeinde und zeigt, was mit Hingabe und Durchhaltevermögen möglich ist.“ Ihre Erfolge sind nicht nur eine Persönliche Errungenschaft, sondern bringen auch nationale Aufmerksamkeit für den Sport des Ultracyclings und Vorbilder wie sie, die den nachfolgenden Generationen beweisen, dass Ergebnisse durch harte Arbeit und Leidenschaft erreicht werden können.

Roch verfolgt das Ziel, ihre Rekorde weiter zu verbessern und mit ihrem Engagement auch andere zum Radsport zu motivieren. Neben dem Wettkampf ist ihr die Förderung des Radsports in der Region ein großes Anliegen. Zukünftige Teilnehmer und Hobbyradler können von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung profitieren, während sie sich für die nächste Saison vorbereiten.

Elena Rochs Geschichte ist ein Beispiel für Hingabe und die Kraft des menschlichen Willens, auch in den extremsten Situationen. Ihre Leistungen könnten auch zukünftige Entwicklungen im Bereich des Ultracyclings inspirieren und dazu beitragen, das Bewusstsein für diesen aufregenden Sport zu schärfen.

