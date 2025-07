Elf Klassenzimmer: Stadt Hall startet mit Deckensanierungen

Im Juni kam es in einem Klassenzimmer der Volksschule am Stiftsplatz in Hall zu einem dramatischen Deckenabsturz. Nun zeigt eine umfassende Überprüfung, dass die Schäden erheblich sind, und insgesamt elf Klassenräume müssen saniert werden.

HALL. In der letzten Gemeinderatssitzung berichtete Bürgermeister Christian Margreiter über den Vorfall, der im Juni stattfand. Wie MeinBezirk damals ausführlich berichtete, stürzten über Nacht große Teile der Decke eines Klassenzimmers herab. Glücklicherweise blieb der Vorfall ohne Verletzte. Der Grund für den Deckenabsturz wurde mittlerweile ermittelt: „Die Konstruktion war fehlerhaft, da Latten auf die Balken genagelt wurden und der Putz darauf lag. Im Laufe der Jahre haben sich die Nägel gelockert, was zur Instabilität führte. Die Nutzung der Räume, bei der die Decke eines Raumes auch als Fußboden des darüberliegenden Raumes dient, verstärkt das Problem“, erläuterte Margreiter auf Anfrage von MeinBezirk.

Hohe Sanierungskosten

Nach dem Vorfall ließ der Bürgermeister auch andere Schulen überprüfen. In der Volksschule am Unteren Stadtplatz wurden bei zwei weiteren Decken ähnliche Mängel festgestellt. Die Gesamtkosten für die Sanierung der elf betroffenen Decken belaufen sich auf rund 441.000 Euro, ein Betrag, der nicht im städtischen Budget eingeplant war. Trotz der angespannten finanziellen Lage in Hall zeigt sich Margreiter optimistisch, dass die Finanzierung gesichert werden kann. Mit einer Dividende von 300.000 Euro der städtischen Tochtergesellschaft Hall AG sowie etwa 93.000 Euro aus dem Gemeindeausgleichsfonds des Landes, ergänzt durch einen Beitrag des Schulsprengels, soll der Betrag gedeckt werden. Für die Reparatur der abgerutschten Decke kommt die Versicherung mit rund 40.000 Euro auf. Die übrigen Sanierungsarbeiten fallen jedoch nicht unter den Versicherungsschutz.

Bürgermeister Margreiter äußerte: „Die Dividendenausschüttung aus der Hall AG war notwendig angesichts der budgetären Situation. Ich bin zuversichtlich, dass wir die erforderlichen Sanierungen bis zum Herbst abschließen können.“ Für die Sanierung des Bildungszentrums Schönegg werden etwa 13 Millionen Euro veranschlagt. Auch hier kritisierte Margreiter, dass die Stadt auf solche Investitionen Mehrwertsteuer zahlen muss. Die Ausschreibung für die Totalunternehmer wird nun in die Wege geleitet. Zusammen mit den Ausschreibungskosten, die sich auf etwa 250.000 Euro belaufen, hat der Gemeinderat insgesamt 555.000 Euro für die Vorbereitung des Großprojekts genehmigt. Ursprünglich war die Übersiedlung von Volksschule, Kindergarten und Hort für den Sommer 2025 geplant, aber der Vorfall hat diese Pläne auf die Semesterferien 2026 verschoben.

Aufgrund des Vorfalls mussten zwei Klassen vorübergehend geschlossen werden.