Elisenstraße in Liesing: Langsame Fortschritte bei der Sanierung des alten Gemeindebaus

Der Gemeindebau in der Elisenstraße 24–26 benötigt dringend eine Sanierung. Trotz der existentielle Notwendigkeit scheinen die Arbeiten auf sich warten zu lassen. MeinBezirk hat bei Wiener Wohnen nachgefragt, wann mit der Renovierung zu rechnen ist.

WIEN/LIESING. Der Gemeindebau, erbaut in den Jahren 1949-50, hat mittlerweile 75 Jahre Geschichte hinter sich. Diese lange Zeit hat ihre Spuren hinterlassen: An der Fassade blättert der Putz ab, und in vielen Bereichen sind die Ziegel sichtbar. Besonders nach den Hochwasserschäden im September vergangenen Jahres hat sich die Situation verschärft. Zwar wurden erste Mängel behoben, doch die Bewohner sind besorgt: „Wann wird die umfassende Sanierung endlich begonnen?“, fragt eine Anrainerin.

Ursprünglich war eine Renovierung bereits für 2019 vorgesehen. „Dann kam Corona, und alles wurde aufgeschoben“, berichtet die Bewohnerin. Die Dringlichkeit einer Modernisierung ist unübersehbar: „Im Sommer ist es hier unerträglich heiß, im Winter sehr kalt.“ Hier fehlt es an effektiver Isolierung, was nicht nur den Wohnkomfort, sondern auch die Energiekosten negativ beeinflusst.

Unzureichende Klimatisierung

Eine weitere Bewohnerin erzählt von ihrem gescheiterten Versuch, elektrische Außenjalousien anzubringen. Ihr Antrag wurde mit dem Hinweis abgelehnt, dass bald mit einer Renovierung zu rechnen sei – das ist jetzt jedoch schon drei Jahre her. Die Anwohner würden gerne wissen, wann die Sanierungsarbeiten beginnen und ob es sinnvoll ist, erneut einen Antrag für die Jalousien zu stellen.

Positive Nachrichten gibt es in Bezug auf die Schimmelproblematik: Diese wurde kürzlich erfolgreich behoben. Teile des Gebäudes litten unter Feuchtigkeit. Auch wurden im Stiegenhaus Bohrungen vorgenommen, um die Bausubstanz genauer zu überprüfen. Die Relikte dieser Arbeiten sind im Stiegenhaus weiterhin sichtbar, ebenso wie die alten Fenster, die nicht mehr ausreichend isolieren.

Zukünftige Sanierung angestrebt

Wiener Wohnen hat die Planungen für eine umfassende Sanierung bekräftigt. Geplant sind unter anderem eine thermische Sanierung, einschließlich Fassadendämmung, neue Holz-Alu-Fenster mit Sonnenschutz, der Einbau von vier Liften sowie barrierefreie Zugänge zu allen Eingängen. Weitere Maßnahmen sind die Erneuerung der Grünanlagen, umfassende Brandschutzvorkehrungen und moderne Elektroinstallationen.

Dennoch bleibt die Frage offen, wann die Sanierung genau starten wird. Laut Wiener Wohnen laufen derzeit die Vorbereitungen, und die Aufträge werden vergeben. „Die Mieterinnen und Mieter werden rechtzeitig über alle geplanten Schritte informiert“, so die Aussage der Dienststelle. MeinBezirk wird die Entwicklungen weiterhin im Auge behalten.

