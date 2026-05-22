Ellauer Dreigesang erobert die Bühne: Junges Trio siegt beim 20. Salzburger Volksmusikpreis

Ellauer Dreigesang gewinnt 20. Salzburger Volksmusikpreis

Der 20. Salzburger Volksmusikpreis ist am Donnerstagabend im Stadtsaal von Bischofshofen (Pongau) verliehen worden. Fünf junge Musik- und Gesangsgruppen standen im Finale des Wettbewerbs.

Den Volksmusikpreis sicherte sich der Ellauer Dreigesang, der aus drei jungen Musikerinnen besteht. Eine der Musikerinnen ist Valentina Pföß aus Elsbethen.

Finale mit fünf Nachwuchsgruppen

Über den Musikwettbewerb „prima la musica“ hatten sich insgesamt fünf junge Musik- und Gesangsgruppen für die Teilnahme am 20. Salzburger Volksmusikpreis qualifiziert. Im Finale traten neben dem Ellauer Dreigesang das Harmonika Duo Altenberger Scheiböck, die Rauchkopfmusi, das Harmonika Duo Kainhofer Huber und die Hollinger Buam an.

Als Juror wirkte unter anderem Dominik Meißnitzer mit, der aus Werfenweng (Pongau) stammt.

Preis zur Förderung junger Musiktalente

Der Salzburger Volksmusikpreis wird seit 1997 von der Fössing-Stiftung vergeben. Ziel des Preises ist es, junge Menschen für Musik zu begeistern und musikalische Talente zu fördern.

Für die Fössing-Stiftung trat Bernhard Strobl als Vertreter auf. Der Ellauer Dreigesang soll im Oktober beim Amselsingen in Bischofshofen auftreten.