Elly Magpie – Dopplergasse 5/42, 1110 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





Fitnessstudio Elly Magpie: Ein Überblick

Das Fitnessstudio Elly Magpie ist nicht nur ein Ort für körperliche Betätigung, sondern ein moderner Raum für ganzheitliches Wohlbefinden und Gemeinschaft. Strategisch gelegen in einer belebten Innenstadt, bietet das Studio eine Vielzahl von Fitnessmöglichkeiten und Wellnessangeboten, die auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten sind.

Fakten und Ausstattung

Elly Magpie ist mit einer modernen Ausstattung ausgestattet, die sowohl Cardiogeräte als auch Kraftmaschinen umfasst. Die großzügigen Trainingsflächen sind lichtdurchflutet und freundlich gestaltet, was eine motivierende Atmosphäre schafft. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen funktionellen Trainingsbereich, der Platz für Gruppenkurse und personalisierte Trainings ermöglicht.

Leistungen und Kurse

Das Fitnessstudio bietet ein umfassendes Kursprogramm, das von Yoga und Pilates über Zumba und Spinning bis hin zu High-Intensity-Intervall-Training (HIIT) reicht. Diese Vielfalt stellt sicher, dass jedes Mitglied das passende Angebot findet, unabhängig von Fitnesslevel oder Trainingsziel. Zudem gibt es die Möglichkeit, Personal Trainer in Anspruch zu nehmen, die individuelle Trainingspläne erstellen und Unterstützung bieten.

Vorteile

Ein herausragendes Merkmal von Elly Magpie ist das Engagement für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitglieder. Hier einige der Vorteile:

Moderne Geräte : Regelmäßige Wartung und Aktualisierung der Fitnessgeräte garantieren höchste Sicherheitsstandards und Nutzerfreundlichkeit.

: Regelmäßige Wartung und Aktualisierung der Fitnessgeräte garantieren höchste Sicherheitsstandards und Nutzerfreundlichkeit. Vielfältige Kursangebote : Die Kursvielfalt spricht unterschiedliche Interessen an und sorgt dafür, dass Langeweile am Trainingstag ausgeschlossen ist.

: Die Kursvielfalt spricht unterschiedliche Interessen an und sorgt dafür, dass Langeweile am Trainingstag ausgeschlossen ist. Flexible Mitgliedschaftsmodelle : Für jeden Geldbeutel stehen verschiedene Mitgliedschaftsarten zur Verfügung, von monatlichen Abonnements bis hin zu Jahresverträgen.

: Für jeden Geldbeutel stehen verschiedene Mitgliedschaftsarten zur Verfügung, von monatlichen Abonnements bis hin zu Jahresverträgen. Gesundheitsberatung: Beratung durch Ernährungsexperten, die helfen, individuelle Essgewohnheiten zu verbessern, gehört ebenfalls zum Angebot.

Zielgruppe

Elly Magpie richtet sich an eine breite Zielgruppe: vom Fitness-Neuling über erfahrene Sportler bis hin zu Senioren. Familien sind ebenfalls herzlich willkommen, dank spezieller Angebote für Kinder und Jugendliche. Die freundliche Atmosphäre fördert ein Gemeinschaftsgefühl, das viele Mitglieder dazu motiviert, regelmäßig zu kommen.

Sonderangebote und Aktionen

Das Fitnessstudio bietet regelmäßig Sonderaktionen, darunter Schnupperkurse, -rabatte für Neu-Mitglieder oder spezielle Jahrespakete. Zudem finden saisonale Events statt, wie Fitness-Challenges oder Workshops, die zusätzliche Anreize bieten, Neues auszuprobieren und sich mit anderen Mitgliedern zu vernetzen.

Preise

Die Preise sind flexibel gestaltet und variieren je nach Mitgliedschaftsmodell. Eine Monatskarte ist bereits ab 39 Euro erhältlich, während Jahresabonnements oft zusätzliche Vergünstigungen bieten. Studenten und Senioren profitieren von ermäßigten Preisen. Regelmäßige Aktionen ermöglichen es, sogar noch mehr zu sparen.

Öffnungszeiten

Elly Magpie hat durchgehend geöffnet, was den Mitgliedern maximale Flexibilität bietet. Montags bis freitags ist das Studio von 6:00 bis 22:00 Uhr geöffnet, am Wochenende von 8:00 bis 20:00 Uhr. Diese flexiblen Zeiten ermöglichen es auch Berufstätigen, ihr Training problemlos in den Alltag zu integrieren.

Fazit

Das Fitnessstudio Elly Magpie kombiniert eine moderne Ausstattung mit einem breit gefächerten Kursangebot und einem hohem Maß an Individualität. Das Engagement für die Gesundheit der Mitglieder macht Elly Magpie zu einem perfekten Ort für Fitnessbegeisterte jeden Alters. Hier wird Fitness nicht nur als Pflicht, sondern als Spaß und Lebensstil gelebt.

Elly Magpie

Adresse: Dopplergasse 5/42, 1110 Wien, Austria

