EL&N in Wien: „Das Instagram-tauglichste Café der Welt“ schließt seine Türen

Die Londoner Café-Kette „EL&N“ wurde weltweit für ihre „Instagramtauglichkeit“ gefeiert, hat jedoch in Wien mit ihrem Franchise unverhoffte Schwierigkeiten gehabt. Das EL&N im Westfield-Donauzentrum hat Insolvenz angemeldet und ist bereits geschlossen.

WIEN. In der heutigen Gastronomie sind Geschmack und Service zwar nach wie vor wichtig, doch das Ambiente und die visuelle Präsentation sind entscheidende Faktoren geworden. Viele Verbraucher suchen nach dem perfekten Fotomotiv für ihre sozialen Medien, insbesondere Instagram.

Die Café-Marke „EL&N“, ein Akronym für „Eat, Live and Nourish“, wurde 2017 von Alexandra Miller im Londoner Stadtteil Mayfair gegründet. Die auffällige rosa Inneneinrichtung, die üppige Blumendekoration und die lebendige Atmosphäre haben es der Marke ermöglicht, international zu expandieren. Bis vor Kurzem betrieb EL&N mehr als 35 Standorte in Städten wie Paris, Mailand, Dubai und Kuala Lumpur, und wird oft als das „instagramtauglichste Café der Welt“ bezeichnet.

Mit diesem beeindruckenden Hintergrund trat EL&N auch in den österreichischen Markt ein, indem es Ende Oktober 2024 eine Filiale im Westfield-Donauzentrum eröffnete.

Doch in Wiens bekanntem Kaffeekultur-Klima blieb der große Hype aus. Nur acht Monate nach der Eröffnung musste die Filiale bereits wieder schließen. Nach Berichten der Wirtschaftsauskunftei Creditreform beantragte die Betreibergesellschaft „eK&N (AT) GmbH“, die zur Düsseldorfer „eK&N GmbH“ gehört, am 16. Juli beim Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.

Hype konnte sich nicht bewähren



Der Versuch, den Social-Media-Hype in wirtschaftlichen Erfolg umzusetzen, war nicht erfolgreich. Laut Creditreform wurde im Eigenantrag als Insolvenzursache aufgeführt: „Die erwarteten Umsätze wurden nicht erreicht.“ Der Betrieb wurde bereits am 1. Juni faktisch eingestellt.

Der Franchise-Betrieb beschäftigte 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betrifft etwa 40 Gläubiger, die insgesamt Forderungen in Höhe von rund 395.000 Euro eingereicht haben. Eine Fortführung oder Sanierung des Betriebs ist nicht vorgesehen, und es kann derzeit keine verlässliche Prognose für die Gläubigerquote erstellt werden.

Weitere Nachrichten aus der Wiener Wirtschaft:



254 Mio. Euro von der Muttergesellschaft des „Wiener Grand Hotel“ gefordert

Betriebe des „Grand Hotel Wien“ insolvent

Millionenschwere Insolvenz eines Wiener Chemie-Händlers

Wien steht möglicherweise vor einem weiteren Rekordjahr in Bezug auf Firmenpleiten