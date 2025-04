Emergency Helicopter Lands on Vienna Motorway Amid Road Closure and Traffic Jam

Am Dienstagmorgen kam es zu einer Totalsperre der A22 in Wien, nachdem eine Person einen medizinischen Notfall erlitt. Ein Rettungshubschrauber musste auf der Autobahn landen, was zu einem massiven Stau führte.

WIEN/FLORIDSDORF. Pendlerinnen und Pendler hatten am Dienstag, 29. April, viel Geduld erforderlich. Wegen eines medizinischen Notfalls wurde die A22, die Donauuferautobahn, zwischen Korneuburg Ost und Strebersdorf für den Verkehr gesperrt. Diese Information wurde von der ASFINAG, der österreichischen Autobahngesellschaft, gegenüber den Medien bestätigt.

Der Rettungshubschrauber „Christopherus“ wurde zur Unfallstelle gerufen und musste auf der Autobahn landen. Dies führte zur Totalsperre der Fahrbahn. Die genauen Umstände des medizinischen Notfalls sind noch nicht vollständig geklärt, jedoch deuten erste Berichte darauf hin, dass eine Person reanimiert werden musste. Glücklicherweise waren keine anderen Fahrzeuge in den Vorfall involviert.

5,6 Kilometer-Sperre

Die ASFINAG betont, dass die Rettungskette schnell in Gang gesetzt wurde. Um 6:40 Uhr wurde die Sperre ausgerufen, und nur kurz nach 7 Uhr war die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben. Dennoch hatte das Ereignis erhebliche Auswirkungen auf den Frühverkehr der pendelnden Bevölkerung.

Der betroffene Abschnitt zwischen Korneuburg Ost und Strebersdorf beträgt etwa 5 Kilometer. Pendler mussten mit einer Verzögerung von rund 30 Minuten rechnen, was die morgendliche Routine vieler Verkehrsteilnehmer erheblich beeinflusste.

Die A22 ist eine stark frequentierte Autobahn, die eine wichtige Verbindung zwischen Wien und den nördlichen Vororten darstellt. Solche Zwischenfälle, auch wenn sie glücklicherweise ohne weiteren Personenschaden ausgingen, verdeutlichen die Herausforderungen im Straßenverkehr und die Wichtigkeit einer schnellen Reaktion durch die Rettungsdienste.

