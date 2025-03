„Emil Ertl 6“: NHD Immobilien Errichtet Zehn Wohnungen in der Emil-Ertl-Gasse

Im Bezirk St. Peter entsteht das Wohnprojekt „Emil Ertl 6“, das insgesamt zehn moderne Wohnungen bietet. Die Bauherrschaft hat die erfahrene NHD Immobilien übernommen. GRAZ/ST. PETER. Das Projekt „Emil Ertl 6“, entwickelt von NHD Immobilien in Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie der Baufirma Lieb Bau Weiz, dem Elektro- und HKLS-Spezialisten Schimautz, sowie der Raiffeisenbank Graz-Straßgang, hat offiziell mit dem Baustart begonnen. Die Adresse, Emil-Ertl-Gasse 6, wird ein bedeutender Beitrag zur urbanen Immobilienentwicklung in Graz sein, indem es modernen Wohnraum in einer gefragten Lage zur Verfügung stellt. NHD Immobilien will sich ganz herzlich bei den Kooperationspartnern bedanken, deren Unterstützung eine zentrale Rolle für den Erfolg des Projekts spielt. Siehe auch Vertretung: Wirtschaftskammerwahlen für Wiener Unternehmen haben begonnen Gute Anbindungen Das Projekt umfasst zehn gut ausgestattete Wohneinheiten, die über Balkone, Terrassen oder private Gartenflächen verfügen. Derzeit sind noch fünf dieser modernen Wohnungen im Angebot. Die Lage in unmittelbarer Nähe des Grazer Murparks bietet den zukünftigen Bewohnern zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und Naturerlebnisse. Zudem profitieren sie von den hervorragenden Verkehrsanbindungen: mehrere Bus- und Straßenbahnhaltestellen sind fußläufig erreichbar, und die direkt angeschlossene Autobahn sowie wichtige Stadtverkehrsadern sorgen für eine schnelle Anbindung an das städtische Geschehen. Das könnte Sie auch interessieren: Ein Einblick in die architektonischen Pläne für die Grazer Burg

Die Expansion von 's Fachl in der Grazer Innenstadt

Josef Landschützer als neuer Geschäftsführer der Energie Graz

