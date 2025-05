Empathische Kommunikation: Brigittenauerin veröffentlicht Buch über die Stimme

Angela Kiemayer, eine talentierte Sängerin und Pianistin aus Brigittenau, ist nicht nur als Künstlerin aktiv, sondern auch als Stimm- und Auftrittstrainerin sowie Buchautorin. Ihr neuestes Werk beleuchtet, wie empathische Kommunikation und persönliche Präsentation die berufliche Selbstvermarktung verbessern können.

WIEN/BRIGITTENAU. Die Stimme ist weit mehr als nur ein Mittel zur Übertragung von Sprache – sie spiegelt oft die innersten Gefühle einer Person wider, manchmal sogar mehr als diese selbst bereit sind zu offenbaren. Angela Kiemayer ist überzeugt, dass emotionale Zustände wie Freude oder Ärger sofort wahrnehmbar sind, besonders in der lebendigen Kommunikation am Telefon.

Als ausgebildete Sängerin und Pianistin hat sich Kiemayer intensiv mit der Wirkung der Stimme beschäftigt. In ihren Trainings und Vorträgen vermittelt sie dieses Wissen weiter und bietet zudem individuelle Stimm- und Auftritts-Coachings an. Mit der „Speakernight Vienna“ hat sie außerdem ein eigenes Netzwerkformat ins Leben gerufen, das Menschen zusammenbringt, um ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern.

Stimme als Werkzeug

In ihrem aktuellen Buch „Starke Stimme – Starke Wirkung“ fasst Kiemayer ihre Erfahrungen zusammen und zeigt auf, wie die Stimme als kraftvolles Instrument eingesetzt werden kann, um empathisch zu kommunizieren, andere zu begeistern und sich im Beruf besser zu verkaufen. „Die Stimme ist ein Werkzeug, das oft unterschätzt wird,“ erklärt sie. „Durch gezielte Übungen kann jeder lernen, seine Stimme wirkungsvoll einzusetzen.“

Auf den 240 Seiten ihres Buches bietet die Autorin nicht nur einen Stimmtest an, sondern auch praktische Übungen an, die einfach in den Alltag integriert werden können. Ob beim Zubereiten des Kaffees oder während des Zähneputzens, Kiemayer gibt Anleitungen zur Verbesserung der stimmlichen Präsenz in alltäglichen Situationen.





„Für Menschen mit undeutlicher Aussprache empfehle ich humorvoll, eine Sektflasche zu verwenden“, sagt Kiemayer. „Der entscheidende Punkt ist, einen Korken zwischen den Zähnen zu halten, während man spricht. Dies hilft, die Mundmuskeln zu trainieren und die Artikulation zu verbessern.“

Buchreihe über die Stimme

Das aktuelle Buch ist die Fortsetzung von „Starke Stimme – Starker Auftritt“, das im Jahr 2022 veröffentlicht wurde. Dieses Werk konzentrierte sich auf atemtypgerechtes Sprechen und richtete sich vor allem an Sänger und Sprecher. „Mein neues Buch ist jedoch breiter gefächert und richtet sich an alle, die in ihrem Beruf sprechen müssen“, betont Kiemayer.

Zusätzlich zu ihrem Buch hat die 45-Jährige ein Arbeitsbuch erstellt, das praktische Übungen bietet und die Vorgänge in einem Stimmjournal dokumentiert. Eine ihrer Empfehlungen: Vor einem wichtigen Telefonat sollte man eine Minute lang lächeln, um eine freundliche und einladende Stimme zu erzeugen.

„Starke Stimme – Starke Wirkung“ von Angela Kiemayer wird vom Arbor Vocis Verlag herausgegeben und kostet 24,95 Euro. Bestellungen und weitere Informationen finden Sie auf www.angelakiemayer.at

