Ende August: Vierteenth Edition of the „Long Night of Vienna Markets“

Bis in die Abendstunden am Markt flanieren, das geht wieder am 29. August bei der „Langen Nacht der Wiener Märkte“. Die Liste der teilnehmenden Märkte ist heuer länger geworden.



WIEN. Auch in diesem Jahr wird der letzte Freitag der Sommerferien erneut ganz im Zeichen der Wiener Marktkultur stehen: Am 29. August lädt das Marktamt bereits zum vierten Mal zur „Langen Nacht der Wiener Märkte“.

Nach dem beeindruckenden Besucherrekord im Vorjahr mit knapp 200.000 Gäste wird die Veranstaltung auch diesmal wieder mit verlängerten Öffnungszeiten, regionaler Kulinarik und einem abwechslungsreichen Kunst- und Kulturprogramm für die gesamte Familie aufwarten.

Erstmals zwei Wochenmärkte dabei



Alle 17 permanenten Wiener Märkte beteiligen sich erneut an der Veranstaltung und halten ihre Stände bis 23 Uhr geöffnet. Besonders erwähnenswert ist die Teilnahme von zwei Wochenmärkten: Der Mazzuccomarkt in der Seestadt Aspern und der Alszeilenmarkt in Hernals erweitern das Programm um frische Standorte und vielfältige Angebote.

Neben frischem Obst, Gemüse, kulinarischen Spezialitäten und Gastronomieangeboten wird in diesem Jahr noch stärker auf kulturelle Vielfalt gesetzt. Über 140 Stunden Live-Kultur sind geplant, die eine Vielzahl von musikalischen Darbietungen, Performances und Kinderunterhaltung umfasst. Unterschiedlichste Künstlerinnen und Künstler sowie Showacts sorgen auf den Märkten für eine festliche Stimmung in den Abendstunden.

Immer mehr Gäste verzeichnet



Die „Lange Nacht der Wiener Märkte“ fand erstmalig im Jahr 2022 statt und lockte damals über 80.000 Besucher an. Die Zahl stieg im Jahr 2023 auf sensationelle 162.500, und im Vorjahr schrammte man nur knapp an der 200.000er-Marke vorbei, was die wachsende Beliebtheit der Märkte unterstreicht.

„Mit der Langen Nacht möchten wir das Angebot auf unseren Märkten noch stärker ins Bewusstsein der Wienerinnen und Wiener rücken, den Bekanntheitsgrad steigern und somit neue Kundinnen und Kunden gewinnen“, erklärt Vizebürgermeisterin und Marktstadträtin Bettina Emmerling (Neos).

Das vollständige Programm wird derzeit erstellt und ist ab Mitte August in seiner finalen Form online abrufbar.

