Ende einer Ära: Lange Tafel der Genusshauptstadt Graz 2026 entfällt

Seit 2010 begeisterte die Lange Tafel der Genusshauptstadt Graz Gourmets und Touristen und machte die steirische Landeshauptstadt weit über ihre Grenzen hinaus bekannt. Nun hat der Veranstalter Graz Tourismus mitgeteilt, dass diese beliebte Veranstaltung eingestellt wird. In einem Interview mit MeinBezirk äußerte Geschäftsführer Dieter Hardt-Stremayr die Gründe für diese Entscheidung.

GRAZ. Bis zu 750 Gäste konnten die einzigartige Atmosphäre am Grazer Hauptplatz und in der Schmiedgasse genießen, während sie auf einem ausgerollten roten Teppich Platz nahmen. Die Veranstaltung bot eine Plattform für lokale Gastronomen, die die kulinarische Vielfalt der Stadt präsentieren konnten. Die „Lange Tafel der Genusshauptstadt Graz“ war seit 2010 ein fester Bestandteil des kulturellen Geschehens der Stadt und zog sowohl Einheimische als auch Touristen an. Doch 2024 wird die letzte Veranstaltung in dieser Form stattfinden.

Kein angemessener Nutzen mehr



„Unsere Ausgangssituation hat sich verändert: Die GenussHauptstadt Graz hat sich mittlerweile weit über die Grenzen hinweg etabliert. Die organisatorischen und finanziellen Aufwendungen für ein Open-Air-Event dieser Größenordnung stehen nicht mehr im richtigen Verhältnis zum Nutzen“, erläutert Hardt-Stremayr. Er fügt hinzu: „Wir möchten den Betrieben etwas Gutes tun, doch die Ressourcen sind erschöpft.“ Tatsächlich haben die Gastronomen in der Region bereits genug zu tun, und die langen Vorbereitungen für die Lange Tafel sind zunehmend belastend. Außerdem ist das Wetterrisiko bei einem Event im Freien nicht zu unterschätzen.

Platz für neue Ideen und Formate



„Die Lange Tafel war ein großartiges Event, das Graz einem breiten Publikum nähergebracht hat. Daher möchte ich mit den wunderbaren Erinnerungen aus 2024 abschließen“, sagt Hardt-Stremayr. Diese Entscheidung eröffnet jedoch neue Möglichkeiten: „Wir werden weiterhin innovative und nachhaltige Genussprojekte umsetzen, um die kulinarische Vielfalt von Graz erlebbar zu machen.“ Dies zeigt den Willen des Veranstalters, die entstandene Tradition zu würdigen und gleichzeitig Platz für frische Ideen zu schaffen.

Die Rückblicke auf die Lange Tafel sind reich an schönen Erinnerungen und eindrucksvollen Bildern. Der Organisator bedankt sich herzlich bei all jenen, die an diesen besonderen Moments teilhatten: „Ein großes Dankeschön an alle Partner, Gastgeber, Gäste und Mitarbeiter der Genusshauptstadt-Partnerbetriebe, die diese Tradition ermöglicht haben. Wir freuen uns darauf, gemeinsam neue Genussgeschichten zu schreiben!“

