Ende Juni: Murlasits Textilreinigung eröffnet neuen Standort in Andritz

Am Ende des Monats Juni wird in Andritz eine neue Zweigstelle der Textilreinigung Murlasits eröffnet. Neben traditionellen Reinigungsdiensten liegt ein besonderer Fokus auf maßgeschneiderter Mode für alle Altersgruppen.

GRAZ/ANDRITZ. Derzeit laufen noch die letzten Arbeiten in der Grazer Straße 52 im Bezirk Andritz, wo sich das ehemalige Café Guggi in eine moderne Niederlassung der Textilreinigung Murlasits verwandelt. Dies wird bereits der elfte Standort des Unternehmens in Graz und der Umgebung sein. Geschäftsführerin Manuel Murlasits legt großen Wert auf die Pflege exklusiver Kleidungsstücke. Innovativ ist das neu eingeführte Angebot einer „schnellen Schneiderei“, das es Kunden und Kundinnen aller Altersgruppen ermöglicht, individuelle Hemden und Blusen nach Maß anfertigen zu lassen.

Umfassende Sanierung

„Der Gedanke, in Andritz einen Standort zu eröffnen, hat mich schon seit etwa 20 Jahren beschäftigt,“ erklärt Murlasits. „Doch ich fand nie den idealen Ort. Dieser Standort war eine glückliche Entdeckung.“ Der Umbau des ehemaligen Cafés in einen modernenbetrieb ist seit mehreren Monaten im Gange. Die feierliche Eröffnung ist für Montag, den 30. Juni, und Dienstag, den 1. Juli, geplant. Neben der Neueröffnung feiert das Unternehmen auch ein bemerkenswertes Jubiläum: In diesem Jahr besteht die Firma bereits seit 50 Jahren.

Zusätzliche Informationen:

Die Textilreinigung Murlasits ist bekannt für ihre hochwertigen Dienstleistungen und engagiert sich für Nachhaltigkeit in der Textilpflege. Mit der Einführung von maßgeschneiderten Services wollen sie den wachsenden Bedürfnissen der Kunden gerecht werden. Um weiterhin zum nachhaltigen Konsum zu ermutigen, bietet das Unternehmen auch Reparaturdienste für Kleidung an.

Außerdem ist Murlasits aktiv an lokalen Veranstaltungen beteiligt und unterstützt Initiativen, die darauf abzielen, die Textil- und Modebranche transparenter und umweltfreundlicher zu gestalten.

