Endstation LKH: Motorradfahrer liefern Polizei Verfolgungsjagd in der Elisabethstraße

In der Nacht auf Sonntag entzog sich eine Gruppe von etwa 15 Motorradfahrern einer polizeilichen Anhaltung. Dies führte zu einer spektakulären Verfolgungsjagd, bei der ein 24-Jähriger schwer verletzt wurde. GRAZ. Gegen 23 Uhr bemerkte eine Zivilstreife in der Elisabethstraße die Gruppe, die in östlicher Richtung fuhr und schließlich in die Merangasse abbog. Ein Fahrer der Gruppe führte ein sogenanntes Wheelie-Manöver durch, was die Beamten veranlasste, die Gruppe anzuhalten. Trotz des Einsatzes von Blaulicht und Folgetonhorn ignorierten die Motorradfahrer die Anhaltezeichen. Stattdessen beschleunigten sie stark und flüchteten in verschiedene Richtungen, oft mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Solche riskanten Fahrmanöver gefährden nicht nur die Fahrer selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Laut Statistiken des Österreichischen Verkehrsclubs (ÖVC) führen überhöhte Geschwindigkeiten zu einem signifikanten Anstieg von Verkehrsunfällen. Siehe auch Abstimmung 2025: Welcher Maibaum in Graz ist der Favorit? Schwer verletzt, Motorrad beschlagnahmt Ein 24-jähriger Grazer setzte seine Flucht über die Elisabethstraße fort. Während er mehrere Verkehrsübertretungen beging, verlor er letztendlich im Kreuzungsbereich Riesstraße/Ragnitzstraße die Kontrolle über sein Motorrad. Der 24-Jährige kam zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde umgehend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er behandelt wird. Das Motorrad des Fahrers wurde aufgrund der festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen beschlagnahmt. Dies ist eine gängige Praxis, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und weitere Verstöße zu verhindern. Related Articles: Feuerwehr bei Tiefgaragenbrand mit 24 Mann im Einsatz; Verkehrssicherheitskampagnen in Graz zielen auf Unfallvermeidung ab. Siehe auch Herzschlagfinale: SK Sturm wird Meister im österreichischen Fußball 2025

