Energiewende: Widerstand gegen den Ausbau von Kraftwerken und Gebühren für Photovoltaik nimmt zu

Das Land Tirol steht vor einer bedeutenden Herausforderung im Bereich der Energieversorgung, da die Landesregierung das ambitionierte Ziel gesetzt hat, bis 2050 energieautonom zu werden. Diese Vision ist jedoch nicht ohne Widerstand, da die Bevölkerung Bedenken äußert und die Landesenergieversorgungsgesellschaft, TIWAG, mit Kritiken konfrontiert ist. Um Transparenz zu fördern und offene Diskussionen zu ermöglichen, arbeiten die Landesregierung, TIWAG und die Industriellenvereinigung eng zusammen.

TIROL (fh). Ein zentrales Projekt ist der geplante Ausbau des Kraftwerks Kaunertal, das bereits massiven Widerstand ausgelöst hat. Seit dem 14. Juli sind die Unterlagen zur ersten Projektphase öffentlich einsehbar. In einer Volksbefragung in der Gemeinde Pfunds stimmten beeindruckende 85% gegen den Ausbau. Der Bau eines Staudamms mit einer Höhe von 120 Metern und einer Breite von 660 Metern im Platzertal stellt die Hauptdiskussionsgrundlage dar, wobei die Investitionskosten etwa 1,6 Milliarden Euro betragen. Betroffen sind die Gemeinden Fendels, Kaunertal, Pfunds, Tösens und Prutz. Umweltorganisationen wie der WWF und Global 2000 haben sich vehement gegen das Projekt ausgesprochen und warnen vor potenziellen ökologischen Katastrophen. Zwar wurde die Ableitung von Wasser aus dem Ötztal vorerst gestoppt, jedoch hat TIWAG nicht vollständig von diesen Plänen Abstand genommen. Vor Kurzem gab es auch eine Protestaktion gegen den Ausbau in Innsbruck.

UVP soll Klarheit bringen



Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) wird nun herangezogen, um zu klären, ob die Kraftwerkspläne realisiert werden können. TIWAG und die Landesregierung setzen sich für Transparenz ein und bieten Informationsveranstaltungen zum UVP-Verfahren an. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Projekt auch Infrastrukturverbesserungen, wie Wegsanierungen und Naturgefahrenschutzmaßnahmen, umfasst und die Almwirtschaft im Platzertal zu 95% erhalten bleibt.

Windkraft in Tirol



Auch der Energiekonzern Verbund plant, einen Beitrag zur Energiewende in Tirol zu leisten, indem er verschiedene Standorte für Windparks evaluiert. Die genauen Standorte werden derzeit jedoch nicht veröffentlicht, um möglichen Protesten vorzubeugen.

Kritik an Netzgebühren für PV-Anlagen



Eine geplante Einführung von Netzgebühren für die Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen durch den Bund stößt in Tirol auf heftige Kritik. Besonders Landwirte, die signifikant in PV-Anlagen investiert haben, könnten von dieser Maßnahme stark betroffen sein, was auch die Nachfrage nach weiteren Anlagen dämpfen könnte.

Mattle setzt auf erneuerbare Energien



„Tirol hat großes Potenzial, sich selbst mit sauberer und erschwinglicher Energie zu versorgen. Unser Ziel ist, unabhängig von Öl und Gas zu werden und unseren Energiebedarf bis 2050 vollständig aus erneuerbaren Ressourcen zu decken. Daher investieren wir in den Ausbau von Wasserkraft, Photovoltaik und Biomasse und sind offen für Windkraft. Tirol spielt eine wichtige Rolle in der Wasserkraftnutzung, da Stauseen essentielle Speicherlösungen für erneuerbare Energien darstellen. Bei jedem Projekt werden die Auswirkungen auf die Energiewende, die Natur und die Gemeinden kritisch betrachtet. Wir sind zuversichtlich im Hinblick auf die strengen UVP-Verfahren und betonen die Bedeutung konkreter Projekte für die Schaffung von Arbeitsplätzen und den Erhalt des Wohlstands“, erklärt LH Anton Mattle.