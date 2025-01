„Entdecke das magische Nest von Peter und dem Wolf!“

Die Choreografie wurde persönlich von Staatsballettdirektor Martin Schläpfer erstellt. Er entschied sich für eine dezente Darstellung der Tänzer als Tiere, ohne den Einsatz von Masken oder stärkeren Verwandlungen. Folgendes wurde auf die Bühne gebracht:

Die Ente (Nefeli Pantelia) mit einem ausgepolsterten Po

Der Wolf (Massimiliano Santagostino) mit einer grauen Punkfrisur

Der kleine Vogel (Sophie Elisabeth Schippani) mit herzigen Federn

Der Tanzstil ist deskriptiv. Beispielsweise wird das Herz des Vogels vor Aufregung mit den Händen simuliert, während die Ente entsprechend watschelt. Peter (Alex Martelli) und Opa (Senior Artist Yuko Kato in einer Hosenrolle) bieten ein charmantes Streitduett, bei dem die Dominanz wechselt.

Dieses Erlebnis erleichtert angehenden Opern- und Musikfreunden den Zugang zur klassischen Welt. Zu Beginn stellt Hans Peter Kammerer als Erzähler jedes Instrument und dessen Leitmotiv vor.

Bei einer Wiederbegegnung fallen jedoch auch andere Aspekte auf:

Die Ente, die vom Wolf lebendig verschluckt wird, hat am Ende noch einen kurzen akustischen Einsatz, bevor sie in der Magensäure stirbt.

Die Idee, Isegrim in einen Zoo zu bringen, wirkt nostalgisch, besonders in Zeiten, in denen sein Schutzstatus in Gefahr ist.

Die Erotik im Ballett lässt sich beim Pas de deux zwischen Peter und dem kleinen Vogel nicht vollständig unterdrücken.

Es bleibt jedoch zu hoffen, dass niemand verletzt wird.

(Von Martin Fichter-Wöß/APA)

(S E R V I C E – „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofjew als Ballett von Martin Schläpfer im Nest, Karlsplatz 5, 1010 Wien. Weitere Aufführungen am 28., 29., 30. und 31. Jänner sowie am 2., 5., 6., 7., 8. und 9. Februar.)