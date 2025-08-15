Entdecke die Geheimen Waldbrand-Hotspots in Österreich – Forscher Enthüllen Gefährliche Regionen!

Expertinnen und Experten der Geosphere Austria arbeiten derzeit an einer Waldbrandgefahr-Prognose, die eine Vorhersage für etwa drei Tage ermöglicht. Grundlage dieser Prognosen sind sowohl langfristige Niederschlagsdaten als auch kurzfristige Wettervorhersagen. Florian Kraxner, der am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien tätig ist, erläuterte in einem Gespräch mit der APA, dass dieses System für eine kurzfristige Vorschau ausreichend genau sei.

Mit seinem Team leitet er das Projekt „Austria Fire Futures“, das im Rahmen des Österreichischen Klimaforschungsprogramms (ACRP) entwickelt wurde. In Zusammenarbeit mit Partnern von der Universität für Bodenkultur Wien und dem Bundesforschungszentrum Wald (BFW) untersucht das Team seit mehreren Jahren die detaillierte Erfassung brennbarer Materialien in Wäldern verschiedener Weltregionen. Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von „fuel“ – dem deutschen Begriff für Brennstoff.

Im Gegensatz zu anderen Ansätzen verfolgt das IIASA-Modell eine langfristige Perspektive. „Wir versuchen, globale Feuerrisiko-Hotspots zu identifizieren“, so Kraxner. Hierfür verwendet das Team das speziell entwickelte Modell „FLAM“, das die Wahrscheinlichkeit von Waldbränden, deren potenzielle Ausdehnung, Intensität sowie die Emissionen von Schadstoffen unter verschiedenen Klimaszenarien berechnet. Weitere Schlüsselfaktoren sind die regionalen Bevölkerungsentwicklungen und Waldnutzungsformen.

Zu den entscheidenden Aspekten gehört die genaue Analyse von:

Was am Boden wächst und lagert

Die Feuchtigkeit des Bodens und des Brennmaterials

Die Nähe menschlicher Aktivitäten

Zudem wird die „Waldbrandbekämpfungseffizienz“ speziell kalkuliert, was bedeutet, dass das Modell die Schnelligkeit der Entdeckung und Bekämpfung von Bränden bewertet. Ziel ist es, abzuschätzen, wie gefährlich ein Gebiet in der Zukunft sein könnte – in 10, 50 oder sogar 100 Jahren. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen Empfehlungen für das Waldmanagement liefern, beispielsweise zur Reduzierung des verfügbaren „Brennstoffs“ in gefährdeten Gebieten.

Bereits existiert ein System des BFW mit Ampelfarben für verschiedene Baumarten in unterschiedlichen Höhenlagen in Österreich. Kraxner und sein Team können somit wertvolle Informationen zur zukünftigen Brandgefahr bereitstellen, die auch wirtschaftliche, touristische und ökologische Aspekte berücksichtigen.

Die Anpassung der Wälder geschieht nicht von allein. Wenn man beispielsweise eine nicht mehr zeitgemäße Fichte in einem bestimmten Gebiet einfach verwildern lässt, besteht die Gefahr, dass der gleiche Baumtyp wieder nachwächst. Dieser könnte dann durch steigende Temperaturen, Borkenkäferinfektionen und Wasserknappheit überfordert sein. „Um einen zukunftsfähigen Wald zu schaffen, müssen wir aktiv und über einen langen Zeitraum Veränderungen herbeiführen“, sagt Kraxner.

Kurzfristige Gefahrenlagen und langfristige Entwicklungen müssen berücksichtigt werden, um die notwendige „Transition“ bzw. den Waldumbau erfolgreich zu gestalten. Mit kontinuierlichen Analysen kann auch präziser entschieden werden, wo Feuerwehr-Einheiten stationiert werden sollten, um die zukünftigen Hotspots schnell zu erreichen.

Es steht fest: „Es wird mehr Feuer geben“, das es schnell zu löschen gilt, auch in Österreich, insbesondere in Gebieten wie dem südlichen Niederösterreich, großen Teilen Kärntens oder im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Oberösterreich. Gemeinden, Waldbesitzer, Förster und Forstverwalter müssen eingebunden werden, um Touristen wirksam über Brandvorbeugung zu informieren oder gefährdete Wanderrouten während Trockenperioden zu sperren.

Das „FLAM“-Modell arbeitet global auf einem Raster von etwa 50 x 50 Kilometern; für Österreich beträgt die Auflösung bereits zwischen einem Kilometer und 500 Metern. Zudem können die Wissenschaftler die aktuelle Situation in Ländern beobachten, die von starken Bränden betroffen sind, wie Südkorea oder Sardinien, und arbeiten daher intensiv mit Experten aus diesen Regionen zusammen.

Das Risiko von Brandauslösungen wird errechnet und bestimmt die Einschätzung der Gefährdung gemäß einer Ampellogik. Interessanterweise ist in wenig besiedelten Gebieten im Norden der Blitzschlag der häufigste Brandauslöser, während in unseren Breiten fast immer der Mensch verantwortlich ist.

Die Klimaerwärmung bringt besorgniserregende Entwicklungen mit sich. „Wir sind auf einem sehr schlechten Pfad“, betont Kraxner. Betrachtet man die Klimaszenarien mit realistisch hohen Temperatursteigerungen, zeigen sich in allen Bundesländern steigende Waldflächenverluste. Zwischen 2001 und 2020 brannten bundesweit jährlich etwa 65 Hektar, bis Ende des Jahrhunderts könnten es 85 bis 100 Hektar pro Jahr sein. Die meisten Brandflächen werden in Niederösterreich, Tirol und Kärnten erwartet.

Die klimatischen Veränderungen haben bereits deutliche Auswirkungen auf unsere Waldsysteme. Während größere Waldbrände in der Vergangenheit selten auftraten, verzeichnen wir in den letzten Jahren zunehmend flächigere Feuer, was unter anderem auf veränderte Niederschlagsmuster zurückzuführen ist.

Die Kombination aus viel Regen im Sommer und dem Fehlen von Frühjahrs-Schneeschmelze kann entscheidend sein. Während viel Regen in der heißen Jahreszeit die Brandgefahr mindert, führt ein Mangel an Feuchtigkeit im Frühling zu einer höheren Brandwahrscheinlichkeit. „Genau dann braucht die Natur Feuchtigkeit, um die Brandrisiken über das Jahr zu minimieren“, so Kraxner.

(S E R V I C E – Link zur FLAM-Modell Homepage; Infos zu „Austria Fire Futures“-Projekt)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Forschung an Waldbrandgefahren essentielle Informationen für das Waldmanagement liefert und helfen kann, proaktiv auf zukünftige Gefahren zu reagieren. Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Waldressourcen ist notwendig, um unsere Wälder zukunftssicher zu gestalten.