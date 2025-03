Entdecke Pippas fesselnde Stimme: ‚Träume auf Zement‘ – Ein musikalisches Erlebnis!

Es ist das vierte Album der Schauspielerin und Musikerin Pippa, die zuletzt auf dem vor zwei Jahren erschienenen „Blick“ unterschiedliche Perspektiven auf das Leben und die Welt durchdeklinierte. Dieses Mal rückt jedoch eine faszinierende Dualität in den Fokus, die sowohl die musikalische als auch die lyrische Seite betrifft. „Im Prozess hat sich dieser Kontrast herauskristallisiert. Ich such‘ den einfach, das hat mich schon immer interessiert“, erklärt Pippa im APA-Interview. Sie beschreibt, wie sich eine natürliche Klammer auf musikalischer Ebene gebildet hat und fragt sich: „Wie kann ich das inhaltlich wiedergeben?“ Besonders ins Auge fällt ihr träumerischer Blick, der die Themen „Fröhlichkeit und Traurigkeit“ miteinander verbindet und Platz für ganz viele Prinzipien schafft.

Herausgekommen sind insgesamt elf Stücke, deren Klänge und Texte ein breites Spektrum an Emotionen und Stimmungen einfangen. Die Lieder zeichnen sich durch folgende Elemente aus:

„Reise“ – zart-melancholisch und träumerisch eröffnend.

„Verstand“ – ein Stück, das sofort in die Tanzbeine fährt.

„Tauche wieder auf“ – eine vertonte Verse von Pippas eigener Popdeutung.

„Nichts tun“ – eine Hommage an die deutsche Band Wir sind Helden und deren Sängerin Judith Holofernes.

Die behutsam gesetzten Worte sprechen die Hörer sofort an und bieten gleichzeitig in wiederholtem Hören neue Zugänge. Die Musik ist unwiderstehlich und fängt die Zuhörer in ihren Bann. Dabei wird sich mancher Hörer vielleicht fragen: „Klingt das nicht wie…?“ Doch Pippa betont: „Ich habe wirklich großen Respekt vor ihr,“ und stellt klar, dass Indierock eine prägende Inspirationsquelle für sie darstellt.

Die Entstehung der Songs wurde maßgeblich durch die Zusammenarbeit mit Moritz Kristmann geprägt, der auch am Vorgängeralbum beteiligt war. Pippa spricht von einer in der künstlerischen Zusammenarbeit entstandenen „gemeinsamen Sprache“, die den kreativen Austausch leicht und inspirierend macht. „Es ist sehr unaufwendig und gleichzeitig schön, so einen musikalischen Partner zu haben. So eine Kontinuität tut gut,“ fügt sie hinzu. Viele Songs nahm sie jedoch zunächst alleine auf der Gitarre auf, was die individuelle Note und Authentizität ihrer Musik unterstreicht.

Pippa ist sich der Herausforderungen bewusst, die mit einer Karriere in der Musik einhergehen. Sie gibt zu, dass sie manchmal an ihren Entscheidungen gezweifelt hat. „Ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt: Soll ich es lassen?“ Doch sie fand letztlich den Mut, ihre Passion fortzusetzen. „Ich brauche das und will das machen! Es geht eher um meine innere Haltung dazu.“ Diese innere Balance ist wichtig für ihr künstlerisches Schaffen, da sie der Musik mit Reinheit und Hingabe begegnen möchte: „Bei mir heißt es: Alles oder nichts“, schmunzelt Pippa.

Kraft und Inspiration findet sie auch in ihrer Traumwelt. „Im Dämmerzustand vorm Einschlafen habe ich phasenweise wirklich ganze Gerüste für Texte geschrieben. Eine Zeit lang hatte ich ein Notizbuch neben dem Bett. Ich habe Notizen gemacht, fast wie ein Ritual.“ Diese kreativen Momente sind für sie wichtig, um neue Ideen zu entwickeln. „Es ist wichtig, Situationen und Szenarien zu bauen, die man vielleicht nie erleben wird, und in einer Art Träumerei Trost zu finden,“ erklärt sie.

„Ich frage mich oft, wie viele Menschen das tatsächlich machen,“ fügt sie mit einem Lächeln hinzu. „Für mich ist das ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Machen das andere auch?“ Vielleicht wird das Hören von „Träume auf Zement“ der Anstoß für viele sein, über ihre eigenen kreativen Prozesse nachzudenken. Pippa ist fest entschlossen: Ihre musikalische Reise geht weiter, auch wenn das Ziel noch unklar ist. „Ich führe Regie bei meinem Projekt. Es geht nicht nur um Musik, sondern auch um Sprache. Ich will nicht, dass man mich in eine Schublade steckt,“ betont sie. Bisher ist ihr dieser Wunsch gelungen. Am 10. April wird Pippa ihr neues Album live im Wiener Flucc präsentieren.

(Das Gespräch führte Christoph Griessner/APA)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pippas neues Album ein aufregendes Zusammenspiel von Emotionen, Kreativität und künstlerischer Freiheit darstellt. Es lädt die Zuhörer ein, sich auf eine Reise zwischen Träumen und Realität zu begeben.