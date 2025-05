„Entdecke, wie jede Stunde dein Leben verändern kann!“

Angesichts der bevorstehenden Austragung des Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Österreich, die nach dem Sieg von JJ erneut ins Rampenlicht rückt, führte die APA ein aufschlussreiches Gespräch mit Edgar Böhm. In diesem Interview ging es um Themen wie Neidgesellschaften, potenzielle Fehler des neuen ESC-Organisationsteams und die Möglichkeit, dass Böhm als Berater für den ESC 2026 willkommen sein könnte.

APA: Die meisten Menschen dachten: Ein Eurovision Song Contest in Österreich ist eine „once in a lifetime“-Erfahrung. Nun ist es elf Jahre später wieder so weit. Sind Sie ausschließlich glücklich, oder empfinden Sie auch ein wenig Missmut ob der Relativierung Ihres Lebenswerks?

Edgar Böhm: Ganz und gar nicht! Ich freue mich enorm, dass es erneut gelungen ist. Conchita hat eine Tür aufgestoßen, und seitdem ist Österreich nach Jahrzehnten wieder auf dem Radarschirm der Song-Contest-Community aufgetaucht. Es ist einfach großartig, dass das nun erneut geschieht. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für das Musikland Österreich, seine Künstler und den ORF.

APA: Gleichzeitig dominiert im Land die Diskussion über die Kosten des Events. Enttäuscht Sie das?

Böhm: Anstelle von Freude und Optimismus über die Austragung eines so bedeutenden Events nur über die Frage zu debattieren, „Wer zahlt es?“, ist kleinlich und nahezu lächerlich. In einem so wohlhabenden Land wie Österreich sollte ein Budget für ein solches Ereignis verfügbar sein. Es liegt im Interesse unserer Republik, den ESC ordentlich und professionell auf die Beine zu stellen. Interessanterweise gab es diese Neidgesellschaft vor zehn Jahren, nach dem Sieg von Conchita, nicht. Damals stellte niemand die Frage, wie sehr der ESC das ORF-Budget belastet.

APA: Positiv betrachtet, ist zu erwähnen, dass die Frage, ob ein queerer Künstler Österreich repräsentieren kann, heute kaum noch diskutiert wird.

Böhm: Genau das meine ich mit dem Türaufstoßen. Conchita hat eine Bewegung ausgelöst. Damals stellte sich die Bevölkerung kollektiv die Frage: „Geht das auch?“ und das hat ein Umdenken in der österreichischen Öffentlichkeit bewirkt.

APA: Ungeachtet finanzieller Aspekte stellt ein Großereignis wie der ESC für den ORF zweifellos eine große Herausforderung dar. Könnten Sie sich vorstellen, mit Ihrer Erfahrung als Berater an Bord zu kommen?

Böhm: Die nächsten Generationen im ORF sind jetzt am Zug. Sie sind Fachleute, die das seit Jahren machen. Ich habe damals meine eigene Rolle als Executive Producer des ESC neu definiert. Es war klar, dass ich, nachdem ich den ORF verlassen habe, ein neues Leben aufbauen möchte. Ich möchte nicht den Jungen mit Rat und Erfahrung auf die Nerven gehen. Die Entwicklungen der letzten zehn Jahre sind enorm, und ich bin hier nicht mehr im Bilde.

APA: Dennoch würde ich Sie gern nach einem Rat für Ihre Nachfolger fragen.

Böhm: Das Schlechteste, was das Team jetzt machen könnte, wäre, sich Zeit zu lassen. Bei einem solch riesigen Event hat man stets wenig Zeit. Während bei einer Fußballmeisterschaft Jahre zur Verfügung stehen, bleibt dem ESC-Team nur ein Jahr, um für 37 Nationen und 150 Millionen Zuschauer ein Megaevent auf die Beine zu stellen. Jede investierte Stunde ist hier Gold wert.

APA: Glauben Sie, kann der ESC 2026 nur in Wien stattfinden?

Böhm: Ich kann nicht sagen, wie sich die Infrastruktur in anderen Städten entwickelt hat, die sich vor Jahren beworben haben. Damals war die Entscheidung eindeutig. Ob Graz oder Innsbruck heute infrastrukturell bereit sind, müssen die neuen Produzenten entscheiden.

APA: Werden Sie den ESC 2026, egal wo, zumindest als Zuschauer verfolgen?

Böhm: Ja, auf jeden Fall! Das wäre noch schöner, und ich gehe davon aus, dass ich eingeladen werde. (lacht)

(Das Gespräch führte Martin Fichter-Wöß/APA)

Zusammenfassung

Der ESC 2026 stellt für Österreich nicht nur eine kulturelle, sondern auch eine logistische Herausforderung dar. Die Vorfreude auf das Event wird jedoch durch Fragen zu den Kosten überschattet. Edgar Böhm äußert Optimismus, verweist jedoch auf die Notwendigkeit, schnell zu handeln, um das Projekt erfolgreich umzusetzen. Diese Veranstaltung bietet auch eine Plattform zur weiteren Entwicklung der österreichischen Musikszene und zu einem Umdenken in der Gesellschaft.