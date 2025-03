Entdecke Wien: Die schönsten Frühlingsspaziergänge durch die Stadt

Mit angenehmen Temperaturen und blühender Natur ist der Frühling die ideale Zeit, um Wien zu Fuß zu erkunden. Besonders die Parks und Gärten der Stadt bieten ein lebendiges Schauspiel von Insekten und bunten Frühlingsblühern. Hier sind einige der schönsten Routen, die du in Wien entdecken kannst.

WIEN. Der Frühling klopft an die Tür. Mit dem Zwitschern der Vögel und den ersten Blüten kündigt sich nach einem langen Winter die blühende Jahreszeit an. Steigende Temperaturen laden dazu ein, aktiv zu werden und die Stadt zu Fuß zu erkunden. Erfahre, welche Spaziergänge in Wien auf keinen Fall fehlen dürfen!

Wiener Wasserweg

Der Wiener Wasserweg erstreckt sich entlang der alten Donau und bietet eine erfrischende Wanderung in der Natur. An diesem 12 Kilometer langen Rundweg befinden sich insgesamt 22 Infostationen, die auf die Flora und Fauna der Region hinweisen. Ideal für Familien ist der Weg in der Frühlingszeit, wenn die Badeplätze noch ungenutzt sind und zu einem kurzen Verweilen einladen. Der Ausgangspunkt der Route ist die U-Bahn-Station Alte Donau, von dort aus führt der Weg vorbei an idyllischen Plätzen.

Der Wiener Wasserweg ist ein Vergnügen für Groß und Klein. | Foto: OpenStreetMap/ Stadt Wien

Botanischer Garten

Der Botanische Garten der Universität Wien bietet einen ruhigen Rückzugsort vom urbanen Trubel. Hier gibt es eine beeindruckende Vielfalt an exotischen Pflanzen, darunter auch gefährdete Arten, die in Glashäusern gepflegt werden. Bis Ende März ist eine Fotoausstellung über die Arbeit der Gärtnerinnen und Gärtner zu sehen. Informationen zu Wochenendführungen findest du auf der Webseite der Universität.

Kirschblüten-Wanderung

Ein besonderes Highlight im Frühling ist die Kirschblüte auf der Donausinsel, die über 150 Kirschbäume umfasst. Im April verwandelt sich der Kirschenhain für etwa zwei Wochen in ein blühendes Paradies. Hier wird auch das Kirschenhainfest gefeiert, das am 24. April 2023 stattfindet, um die Verbindung zwischen Österreich und Japan zu zelebrieren. Weitere Informationen findest du unter www.kirschenhain.at.

Setagayapark

Im 19. Bezirk lädt der Setagayapark, ein japanischer Garten, zum Verweilen ein. Auch hier kann man die Kirschblüte im April erleben, die für ihre kurze, aber prächtige Blütezeit bekannt ist. Der Park ist täglich von 7 bis 18 Uhr geöffnet und bietet eine bezaubernde Kulisse für Spaziergänge.

Der Setagayapark ist ein schöner Ort, um die japanische Kirschblüte zu erleben. | Foto: Christa Posch

Wien erkunden

Wien bietet zudem eine Vielzahl von Stadtwanderwegen, die ideal sind, um die Stadt intensiv zu erkunden. Die Wanderwege führen durch idyllische Weinberge und bieten beeindruckende Ausblicke auf die Stadt. Detaillierte Informationen zu diesen Routen findet man auf der Webseite der Stadt Wien.

Nutze die milderen Temperaturen und das erblühende Wien, um die Stadt auf eigenen Füßen zu erkunden. Der Frühling in Wien ist ein Erlebnis, das du nicht verpassen solltest!

