Vorstellung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wird seit 1950 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels verliehen. Dieses renommierte Auszeichnung zielt darauf ab, Autoren und Persönlichkeiten zu ehren, die sich in herausragender Weise für den Frieden und die Verständigung über kulturelle und nationale Grenzen hinweg einsetzten. Die feierliche Übergabe findet traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse in der beeindruckenden Paulskirche statt, in diesem Jahr am 19. Oktober.

Über Karl Schlögel

Karl Schlögel, geboren 1948 in Hawangen im Allgäu, ist ein herausragender Wissenschaftler und Schriftsteller. Er studierte in Berlin osteuropäische Geschichte, Philosophie, Soziologie und Slawistik. Teil seiner akademischen Laufbahn waren auch mehrere prägende Reisen:

1966: Erste Reise in die Sowjetunion

Erste Reise in die Sowjetunion 1968: Direkte Erfahrungen während des Prager Frühlings

Direkte Erfahrungen während des Prager Frühlings 1980er Jahre: Aufenthalte in Moskau und Leningrad (heute St. Petersburg)

Aufenthalte in und (heute St. Petersburg) 2014: Reise in die Ukraine nach der Annexion der Krim

Mit bedeutenden Werken wie „Terror und Traum“ (2008) und „Das sowjetische Jahrhundert“ (2017) hat Schlögel Maßstäbe für eine anschauliche und lebendige Geschichtsschreibung gesetzt. Die Vorsteherin des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friderichs, hebt hervor:

„Mit seinem Werk verbindet Schlögel empirische Geschichtsschreibung mit persönlichen Erfahrungen. Mit seiner Erzählweise, die Beobachten, Empfinden und Verstehen vereint, korrigiert er Vorurteile und weckt Neugier.“

Preisträger der vergangenen Jahre

Der Rahmen des Friedenspreises ist geprägt von bedeutenden Preisträgern und deren engagierten Reden:

2022: Anne Applebaum – Die US-amerikanische Historikerin und Journalistin appellierte eindringlich in ihrer Dankesrede, die Unterstützung für die Ukraine nicht einzuschränken.

Anne Applebaum – Die US-amerikanische Historikerin und Journalistin appellierte eindringlich in ihrer Dankesrede, die Unterstützung für die Ukraine nicht einzuschränken. 2021: Salman Rushdie – Der britisch-indische Autor erhielt den Preis unter dem Schatten einer Fatwa, die gegen ihn ausgerufen wurde. Im Jahr 2022 überlebte er einen Mordanschlag, bei dem er sein Auge verlor.

Zusammenfassung

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ist nicht nur eine Ehrung von literarischen Leistungen, sondern auch ein wichtiges Zeichen für den Einsatz für den Frieden und die Verständigung. Karl Schlögel wird in diesem Jahr für seinen Beitrag zur Geschichtsschreibung und seine menschliche Perspektive ausgezeichnet, die dazu beiträgt, das Verständnis über kulturelle Barrieren hinweg zu fördern. Diese Tradition lebendiger und relevanter Diskussionen wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.

In einer Zeit, in der Frieden und Einheit mehr denn je von Bedeutung sind, erinnert uns dieser Preis daran, dass Literatur und Geschichte Brücken bauen können.