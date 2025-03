Entdecken Sie die verborgene Behandlungslücke bei Osteoporose in Österreich!

Nur 15 Prozent der Frauen und zehn Prozent der Männer, die mit einem Medikament aus dem Krankenhaus entlassen werden, erhalten zudem nach 18 Monaten noch eine Therapie, berichtete Thun. Dieses besorgniserregende Ergebnis zeigt, dass die Nachsorge und langfristige Therapie für eine gesunde Genesung oft vernachlässigt werden. In Österreich liegt die Rate der Oberschenkelhalsbrüche zudem weltweit an drittschlechtester Stelle, hinter Dänemark und Schweden. „Wir wissen nicht genau, warum das so ist“, sagte Thun und fügte hinzu, dass dies möglicherweise multifaktoriell sei. „Es besteht Handlungsbedarf“, hielt sie fest. Die Kosten, die durch diese Frakturen der Allgemeinheit entstehen, sind enorm und belasten das Gesundheitssystem erheblich.

Osteoporose ist eine systemische Knochenerkrankung, bei der über längere Zeit hinweg die Knochendichte abnimmt, wodurch der Knochen poröser wird und die Wahrscheinlichkeit von Brüchen steigt. Bei den typisch osteoporotischen Brüchen, wie Schenkelhals- und Wirbelkörperfrakturen, kann oft auf eine Knochendichtemessung verzichtet werden, erklärte Thun. Trotzdem bleibt die Diagnose einer Osteoporose eine Herausforderung, da eine Knochendichtemessung allein nicht ausreicht, um die Erkrankung zu bestätigen. Nach einem Bruch sei es entscheidend, „sehr rasch zu therapieren“, um Folgeschäden zu minimieren.

Die Wahrscheinlichkeit, eine zweite Fraktur zu erleiden, steigt somit erheblich. „Wir wissen auch, dass circa 25 Prozent der Patienten nach einer Schenkelhalsfraktur indirekt durch die Folgen innerhalb von einem Jahr sterben“, erläuterte Thun. Somit ist die Mortalität bei diesen Brüchen sehr hoch und kann mit der von bösartigen Krebserkrankungen verglichen werden. Zudem ist die Sterblichkeit bei Männern höher als bei Frauen. „Viele fürchten sich vor kardiovaskulären oder Krebs-Erkrankungen, aber man darf auch vor Osteoporose Angst haben“, warnte die Medizinerin.

Statistisch gesehen wird jede dritte Frau und jeder fünfte Mann über 50 Jahren weltweit eine Fragilitätsfraktur erleiden. Mediziner können das individuelle Risiko einer Person bestimmen. Bei einem hohen Risiko wird eine anabole Therapie empfohlen, um den Knochenaufbau zu fördern. Es ist wichtig, dass Osteoporosemedikamente dauerhaft eingenommen werden und stets in Kombination mit Kalzium und Vitamin D verabreicht werden. Zusätzliche Maßnahmen wie regelmäßige Bewegung sind essenziell. Ein Mangel an diesen Faktoren sowie eiweißarme Ernährung, Untergewicht, bestimmte Medikamente, weitere Erkrankungen, Rauchen und Alkohol können das Risiko für Osteoporose weiter erhöhen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Osteoporose und die damit verbundenen Frakturen ein ernstes Gesundheitsproblem darstellen, das präventiv angegangen werden muss. Die Notwendigkeit einer durchgängigen Therapie und regelmäßigen Nachsorge ist unerlässlich, um die Lebensqualität der Betroffenen zu erhöhen und die gesundheitlichen sowie finanziellen Belastungen für die Gesellschaft zu reduzieren. Die Bekämpfung der Osteoporose sollte daher auf allen Ebenen priorisiert werden, um den betroffenen Personen bessere Gesundheitschancen zu bieten.