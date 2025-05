„Entdeckt: Wie der Plateosaurus seinen Schwanz als tödliche Peitsche einsetzte!“

Bei heutigen Reptilien wird der Einsatz des Schwanzes als Verteidigungswerkzeug vielfach beobachtet. Besonderes Augenmerk liegt hier auf Arten wie dem asiatischen Bindenwaran (Varanus salvator) und dem Grünen Leguan (Iguana iguana). Die Frage, wie lange diese Tiere bereits solche Verteidigungsstrategien anwenden, lässt sich jedoch kaum eindeutig beantworten. Bei bestimmten Dinosauriern, wie dem Ankylosaurus, der mit seiner massiven Schwanzkeule ausgestattet war, ist der Einsatz des Schwanzes als Waffe offensichtlicher, während dies bei anderen Dinosauriern weniger klar ersichtlich ist.

Im Fall des Plateosaurus fehlen die sichtbaren anatomischen Merkmale, die auf eine Verwendung des Schwanzes als Waffe hinweisen, wie etwa eine Verhärtung des Schwanzes, Knochenpanzer oder Hörner. Überdies gibt es keine Beweise dafür, dass Plateosaurus sich vor seinen Fressfeinden besonders schnell in Sicherheit bringen konnte. Im Gegenteil, Plateosaurus trossingensis war ein bis zu acht Meter langer, vermutlich eher behäbiger Pflanzenfresser, der während der Trias-Zeit lebte. Er gilt als Vorläufer der riesigen Sauropoden, den größten Landtieren, die jemals die Erde bevölkerten.

Mit seinem Auftreten vor rund 235 Millionen Jahren zählt er zu den frühesten Vertretern der Dinosaurier und wird kaum als besonders mobil eingeschätzt. Die Tatsache, dass er im Fokus von Fleischfressern stand, belegt der Fund eines 17 Millimeter großen Zahns eines Räubers, der sich in einem Knochen eines Plateosaurus-Exemplars fand. Diese Knochen wurden vom Sauriermuseum Frick (Schweiz) an das NHM übergeben und anschließend aufwendig präpariert. Obwohl der Kopf des Tieres, wahrscheinlich durch Fressfeinde nach dessen Tod verletzt und verschleppt, fehlte, handelt es sich um einen der vollständigsten Knochensätze einer Plateosaurus-Schwanzwirbelsäule.

Wissenschaftler um die Wirbeltier-Paläontologin Ursula Göhlich vom NHM sowie den Paläontologen Thomas Filek von der Universität Wien und der Universität für Bodenkultur (Boku) haben das Verhalten und die Anatomie des Bindenwarans und des Grünen Leguans als Grundlage für ihre Berechnungen zur Kraft genutzt, die der Dinosaurier aufwenden konnte. Laut Filek konnte die Schwanzspitze Schläge mit bis zu 1,6 Kilojoule und ein rekonstruierter vollständiger Schwanz sogar Schläge mit bis zu rund 174 Kilojoule kinetischer Energie ausführen.

Im Vergleich zu Diplodocus, einem vor rund 160 Millionen Jahren lebenden riesigen Sauropoden mit einer Schwanzlänge von bis zu 27 Metern, ist der hintere Körperfortsatz des Plateosaurus anders gestaltet. Diplomodus hatte eine relativ schlanke, lange Schwanz-Verlängerung. Wissenschaftler vermuten, dass er dieses Schwanzende so schnell bewegen konnte, dass ein Überschallknall zu hören war. Plateosaurus trossingensis hingegen könnte mit seiner Anatomie eher ein langsameres, aber dennoch schmerzhaftes Zuschlagen bewirken haben, das kleine oder mittelgroße Fleischfresser abwehren konnte.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Plateosaurus in Bezug auf seine Verteidigungsstrategien weniger auf eine schnelle Flucht und mehr auf den Einsatz seines Schwanzes angewiesen war, um sich gegen Fressfeinde zur Wehr zu setzen. Dieser Dinosaurier könnte vor allem in seiner Jugend eine gewisse Rolle bei der Verteidigung gespielt haben, da dessen beeindruckende Körpergröße möglicherweise nicht ausgereicht hätte, um Fressfeinde zu schrecken. Solche Details erweitern unser Verständnis über das Verhalten von Dinosauriern und zeigen, wie vielfältig die Entwicklung von Überlebensstrategien in der Tierwelt war.