Enthüllt: Theater in der Josefstadt bringt 25/26 Mitterer & Turrini auf die Bühne!

„Diesmal bekommen Sie keinen Direktor serviert, der sich manchmal in seiner ausufernden Leidenschaft verhaspelt, sondern eine Art Sachverhaltsdarstellung: Was wir spielen werden und warum“, erklärte Föttinger im APA-Interview und begründete den Verzicht auf eine Pressekonferenz, nachdem diese im vergangenen Jahr emotional aus dem Ruder gelaufen war.

Die Saison 2025/26 wird am 4. September mit Jean-Paul Sarte’s „Die schmutzigen Hände“ eröffnet, in der Regie von David Bösch. Dieses Werk ist ein Politthriller und setzt sich mit der „zeitlosen Frage nach der Unvereinbarkeit von politischer Praxis und moralischer Integrität“ auseinander, wie es im Programmbuch heißt.

Ein weiteres Highlight ist die erste von vielen Uraufführungen in den Kammerspielen am 6. September. Hier bearbeitet Daniel Kehlmann in „Ostern“ die Corona-Pandemie, wobei Stephanie Mohr Regie führt. Diese moderne Erzählung wird die Herausforderungen beleuchten, denen unsere Gesellschaft während dieser globalen Krise gegenüberstand.

Wichtige Stücke in der Saison 2025/26:

„Schicklgruber“: Eine Koproduktion mit dem Deutschen Theater Berlin. Das Stück von Jan Veldman und Neville Tranter entzieht Adolf Hitlers Figur nicht nur ihren selbst gegebenen Namen, sondern auch ihren fast mythischen Status. Premiere: 25. September.

Eine Koproduktion mit dem Deutschen Theater Berlin. Das Stück von Jan Veldman und Neville Tranter entzieht Adolf Hitlers Figur nicht nur ihren selbst gegebenen Namen, sondern auch ihren fast mythischen Status. Premiere: 25. September. „Theatermacher“: Föttingers Abschied wird am 23. Oktober mit Thomas Bernhards „Theatermacher“ gefeiert. Regie führt Ex-Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann. Föttinger freut sich über die Zusammenarbeit und betrachtet es als einen Coup.

Föttingers Abschied wird am 23. Oktober mit Thomas Bernhards „Theatermacher“ gefeiert. Regie führt Ex-Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann. Föttinger freut sich über die Zusammenarbeit und betrachtet es als einen Coup. „Hamlet“: Shakespeare’s Klassiker wird von Stephan Müller inszeniert, was die Tiefe und Tragik des menschlichen Daseins thematisiert.

Shakespeare’s Klassiker wird von Stephan Müller inszeniert, was die Tiefe und Tragik des menschlichen Daseins thematisiert. „Ein deutsches Leben“: Andrea Breth wird Maria Pomsel’s packende Berichte über ihre Zeit als Sekretärin von Joseph Goebbels inszenieren, die für Aufsehen sorgen werden.

Andrea Breth wird Maria Pomsel’s packende Berichte über ihre Zeit als Sekretärin von Joseph Goebbels inszenieren, die für Aufsehen sorgen werden. „Zemlinsky“: Ein neues Werk von Felix Mitterer, das dem Komponisten, der 1942 im Exil starb, gewidmet ist. Stephanie Mohr übernimmt die Regie.

Ein neues Werk von Felix Mitterer, das dem Komponisten, der 1942 im Exil starb, gewidmet ist. Stephanie Mohr übernimmt die Regie. Uraufführung: Das große Finale am 29. April bringt „Was für ein schönes Ende“ von Peter Turrini zur Aufführung, das Lorenzo da Ponte thematisiert und die Verbindungen zwischen Theater und persönlichem Schicksal auslotet.

Kurz vor dem Ende seiner Zeit als Direktor reflektiert Föttinger über seine Errungenschaften. Zu den bemerkenswerten Erfolgen zählen:

20 Millionen Euro an Sponsorengeldern

Die Generalsanierung der Josefstadt 2007

Die Generalsanierung der Kammerspiele 2013

Die Errichtung zweier neuer Probebühnen

288 Premieren, inklusive 70 Uraufführungen und 38 Österreichischen Erstaufführungen

Im Vergleich zu seinen Wettbewerbern zieht Föttinger eine Bilanz: „164 Siege. 53 Niederlagen. 71 Unentschieden.“ Dies zeigt, dass seine Leitung nicht nur von Triumph geprägt war, sondern auch Herausforderungen und Rückschläge beinhaltete.

Insgesamt verspricht die kommende Saison sowohl lehrreiche als auch unterhaltsame Erlebnisse für das Publikum. Föttingers Engagement und Leidenschaft für das Theater spiegelt sich in jedem Stück wider, welches auf die Bühne gebracht wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die neue Saison eine spannende Mischung aus klassischen und zeitgenössischen Werken liefern wird. Die Veranstaltungen von großem kulturellem und dramaturgischem Wert werden sicherlich das Interesse und die Neugier des Publikums wecken.