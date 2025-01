Enthüllungen im Missbrauchs-Prozess gegen Ex-Amtsleiter aus dem Innviertel!





news/APA/Montag, 13.01.25, 05:04:41 Ein ehemaliger Amtsleiter aus dem Innviertel steht am Montag in Ried im Innkreis wegen mehrfacher Kindesmissbrauchsdelikte vor Gericht. Die Vorwürfe umfassen: In Live-Chats Kontaktpersonen zum Missbrauch sehr junger Mädchen auf den Philippinen aufgefordert.

Von Jugendlichen einschlägige Fotos und Videos verlangt.

Selbst Kindesmissbrauchsdarstellungen verschickt. Ihm drohen Haftstrafen von fünf bis 15 Jahren.









APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM









Die Taten reichen bis ins Jahr 2019 zurück. Der Mann wurde Ende Jänner 2024 festgenommen, nachdem das Landeskriminalamt Oberösterreich Informationen von US-amerikanischen Behörden erhielt. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Ein Urteil könnte am Montag fallen.



In summary, a former official from Innviertel faces serious charges related to child abuse, with a potential sentence of five to 15 years. His actions, reportedly spanning back to 2019, led to his arrest in January 2024, and a verdict may be announced soon.