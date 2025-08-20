Entscheidung getroffen: Eurovision Song Contest 2026 wird in Wien ausgetragen

Jetzt ist es offiziell: Der Eurovision Song Contest (ESC) wird am 16. Mai 2026 in der Bundeshauptstadt Österreichs, Wien, ausgetragen. Dies wird ein Heimspiel für die Stadt, da sie bereits 2015 Gastgeber des Megaevents war.

WIEN. Wie der ORF (Österreichischer Rundfunk) am Mittwoch bekannt gab, wurde die Entscheidung für Wien als Austragungsort nach einem intensiven Bewerbungsprozess getroffen. Die Stadt positioniert sich mit dem Motto „Europe, shall we dance?“ als einladende Gastgeberin, die den Fokus auf die Einheit Europas legen möchte.

Neben Wien hatte auch Innsbruck Kandidaturen eingereicht. Zudem äußerten Städte wie Graz, Oberwart und Linz Interesse, reichten jedoch letztendlich keine offiziellen Bewerbungen ein. Der Wettbewerb um den ESC ist nicht nur ein kulturelles Ereignis, sondern auch ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor für die gewählte Stadt.

„Wien kann ESC“

Die Freude im Wiener Rathaus über die Vergabe ist groß. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erinnerte an die erfolgreiche Austragung des Wettbewerbs 2015, als Wien nach dem Sieg von Conchita Wurst zum Schauplatz des ESC wurde. „Wien hat bewiesen, dass es das Event professionell organisieren kann,“ sagte Ludwig in einer ersten Stellungnahme auf sozialen Medien und gratulierte Innsbruck zu dessen engagierter Bewerbung.

Mehrheit für Bundeshauptstadt

Die gute innerstädtische Infrastruktur, ein breites Angebot an Unterkünften und die Nähe zum Flughafen Wien zählen zu den Faktoren, die zur Entscheidung für Wien als Austragungsort beigetragen haben. Laut einer Umfrage ist eine Mehrheit von über 60 Prozent der Wien-Befragten ebenfalls für die Bundeshauptstadt, nur etwa 22 Prozent sprachen sich für Innsbruck aus.

Wirtschaftlicher Aufschwung

Die Wiener Wirtschaft blickt optimistisch auf das bevorstehende Event. Trotz der erforderlichen Investitionen seitens der Stadt, die zur Durchführung des Megaevents nötig sind, stehen die potenziellen wirtschaftlichen Vorteile im Vordergrund. 2015 erwirtschaftete Wien rund 30 Millionen Euro durch den ESC. Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, betonte, dass die Nächtigungen während der Veranstaltung einen zusätzlichen Umsatz von mindestens zehn Millionen Euro für die Hotels bringen könnten.

