Entscheidung: Sanierung der LUV Sportanlage für 7,4 Millionen Euro geplant

Die Sportanlage des LUV Graz aus dem Jahr 1978 steht vor einer umfassenden Sanierung. Am kommenden Donnerstag wird im Gemeinderat der entsprechende Planungsbeschluss gefasst. Die Erneuerungen sollen insgesamt rund 7,4 Millionen Euro kosten, die sowohl von der Stadt Graz als auch vom Land Steiermark getragen werden. Neben der Renovierung des Clubhauses und des Turnsaals wird auch ein moderner Kunstrasen installiert.

GRAZ. Ein Projekt, das lange auf sich warten ließ, steht nun endlich vor der Umsetzung. Die stark in die Jahre gekommene Sportanlage des LUV Graz, die seit über vier Jahrzehnten genutzt wird, wird bald renoviert. Geplant ist, dass der Gemeinderat am kommenden Donnerstag den Planungsbeschluss verabschiedet, um die dringend erforderlichen Sanierungsarbeiten in die Wege zu leiten.

Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf etwa 7,4 Millionen Euro. In einem ersten Schritt wird die Stadt Graz 550.000 Euro für die Planung bereitstellen. Diese Planungen sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen werden, während der Baubeginn für März 2026 und die Fertigstellung für 2027 angedacht sind. Die restlichen 6,9 Millionen Euro werden zwischen dem Land Steiermark und der Stadt Graz aufgeteilt; wie hoch der Beitrag des Landes letztendlich ausfällt, steht allerdings noch nicht fest.

Kunstrasen und neues Clubhaus

Der Sanierungsbedarf der in die Jahre gekommenen Anlage ist beträchtlich. Neben der Erneuerung des Clubhauses und des Turnsaals wird auch ein Kunstrasen auf dem Trainingsplatz installiert. Dies wird insbesondere für die Mädchen- und Frauenmannschaften von großer Bedeutung sein, da die bisherigen Umkleidemöglichkeiten unzureichend sind. Die lokale Presse hat bereits mehrfach auf diese Herausforderungen hingewiesen.

Für die Obfrau des LUV, Claudia Ebert, erfüllt sich mit dieser Ankündigung ein lang gehegter Traum: „Wir freuen uns sehr über die angekündigte Sanierung unserer traditionsreichen Sportanlage im Bezirk Wetzelsdorf. Durch die geplanten Umbauarbeiten können wir unsere Rolle als klar gemeinnütziger Sportverein endlich nachhaltig gerecht werden.“

Vorreiter im Frauenfußball

Der LUV Graz hat im Bereich Frauenfußball eine Vorreiterrolle eingenommen. Bereits 1978 spielte der Verein in der höchsten österreichischen Spielklasse; heute ist das Team in der zweiten Bundesliga aktiv. Bürgermeisterin Elke Kahr äußerte sich erfreut über die geplanten Maßnahmen: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Anlage neu gestalten werden, um somit den 13 Nachwuchs- sowie dem Damen- und Herrenteam eine adäquate Infrastruktur bereitzustellen.“ Auch Sportstadtrat Kurt Hohensinner hob hervor, dass der LUV Graz nicht nur sportlich, sondern auch sozial eine bedeutende Rolle in der Gemeinschaft spielt.

