Entspannung: Die Wirkungen des Waldbadens

Waldbaden, auch bekannt als Shinrin-Yoku, ist eine traditionelle Praxis, die ihren Ursprung in Japan hat und auf das bewusste Eintauchen in die Waldatmosphäre abzielt. Diese Methode hat in den letzten Jahren global an Popularität gewonnen, da immer mehr Menschen die heilenden und entspannenden Vorteile der Natur erkennen. Der Fokus liegt auf Stressabbau und der nachgewiesenen heilenden Wirkung des Waldes auf Körper und Geist.

FÜGEN (fh). Thomas Heim beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Praxis des Waldbadens. Er hat zahlreiche Ausbildungen in diesem Bereich absolviert, und ist überzeugt von den positiven Effekten, die der Wald auf das menschliche Wohlbefinden hat. „Waldbaden hat eine äußerst positive Wirkung, die durch wissenschaftliche Studien belegt ist. Es geht darum, Zeit in der Natur zu verbringen und alle Sinne zu aktivieren: das Rascheln der Blätter hören, den Duft der Bäume riechen, die Textur der Rinde fühlen und die Schönheit der Umgebung sehen“, betont Thomas Heim. Neuere Forschungen zeigen, dass das Verweilen im Wald Stresshormone reduziert und das Immunsystem stärkt, während es gleichzeitig das allgemeine Wohlbefinden steigert.

Angebot auf spiritueller Ebene



Gemeinsam mit seiner Frau Helga beschäftigt sich Thomas Heim seit etwa 20 Jahren mit alternativen Methoden zur Förderung von Körper und Geist. Während dieser Zeit hat das Paar viele positive Erfahrungen gesammelt. „Ich selbst hatte mit Rückenproblemen zu kämpfen, aber durch die positive Energie und die Heilkraft des Waldes konnte ich diese in den Griff bekommen. Als zertifizierter Waldbademeister bringe ich viel Erfahrung mit. Der Wald ist grundsätzlich etwas Positives; er spendet Kraft und Sicherheit. Wer diese Erfahrung einmal intensiv erlebt hat, wird immer wieder zurückkehren“, so Heim weiter. Oft werden ihm Fragen gestellt, ob die Teilnehmer beim Waldbaden vielleicht nackt im Wald herumlaufen. „Um dies zu beruhigen: Das ist nicht der Fall. Auch Bikini und Badehose kann man getrost zu Hause lassen. Wir baden nicht in einem See oder Fluss, sondern tauchen mit allen Sinnen in die Natur ein – in den Sehnsuchtsort Wald.

