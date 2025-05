Entspannung in der Natur: Erholungsgebiete rund um Graz

Für alle, die eine Auszeit in der Natur suchen, ist kein Auto notwendig. In der Nähe von Graz gibt es zahlreiche Naherholungsgebiete, die problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können. Dadurch lässt sich auch in wenigen Stunden eine willkommene Flucht aus der Hektik der Stadt genießen.

GRAZ. Inmitten der urbanen Umgebung bietet Graz eine Vielzahl von Naherholungsgebieten, die Ruhe und Erholung fernab von Verkehrslärm und Betonwüsten versprechen. Der Plabutsch, der Lustbühel und der Rosenhain gehören zu den beliebtesten Zielen für Naturfreunde und Aktivurlauber. Diese Gebiete sind ideal für kurze Ausflüge und bieten eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt.

Plabutsch

Der Plabutsch ist bekannt für den beeindruckenden Fürstenstand, der eine herrliche Aussicht über die Stadt Graz bietet. Mit über 100 km an Rad- und Wanderwegen sowie Laufstrecken, ist der Plabutsch ein idealer Platz für Outdoor-Aktivitäten. Der höchste Punkt, der Fürstenstand, liegt bei 754 m ü. A. Eine entspannende Möglichkeit, die Natur zu erleben, bietet die Picknickwiese nahe der Hubertushöhe, die man bequem mit der Buslinie 40 Richtung Gösting erreicht.

Reinerkogel

Der Reinerkogel, gelegen im Grazer Bergland, ist 500 m ü. A. hoch und nur eine kurze Straßenbahnfahrt vom Stadtzentrum entfernt. Hier findet man die facettenreiche Ulrichkirche und die beliebte Waldwanderung über die Jakobsleiter. Erreichen kann man den Reinerkogel mit der Straßenbahnlinie 3 oder 5 bis zur Haltestelle Robert-Stolz-Gasse.

Rosenhain

Der Rosenhain stellt eines der bekanntesten Naherholungsgebiete in Graz dar. Neben einer herrlichen Parklandschaft sowie dem USI, dem Sportzentrum der Grazer Universität, bietet der Rosenhain ein Café und einen Kindergarten. Die Anreise ist einfach: Vom Hauptgebäude der Universität ist es ein kurzer Spaziergang. Alternativ fährt die Buslinie 30 bis zum Rosenberg. Die Stadtbuslinie 39 bringt ebenfalls Besucher in die Nähe.

Eine empfohlene Wanderroute beginnt an der Haltestelle Rosenberg, führt vorbei am Café Rosenhain über die Panoramagasse bis zum Franzosenkreuz, und endet schließlich an der Haltestelle Wirtschaftskammer – ideal für einen ausgedehnten Spaziergang in der Natur.

Hilmteich und Leechwald

Der Hilmteich, am Rande des Leechwalds gelegen, ist ein beliebter Anziehungspunkt in Graz. Hier kann man Tretboote mieten oder sich in durchsichtigen Plastikkugeln, bekannt als „Zorbing“, auf dem Wasser bewegen. Der umliegende Kletterpark bietet Herausforderungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Wer es entspannter mag, kann einfach auf der grünen Wiese am Teich relaxen. Die Straßenbahnlinie 1 bringt Besucher direkt zum Hilmteich.

Thalersee

Der Thalersee ist ein künstlich angelegter See, der ursprünglich um 1920 entstand. Die umfassende Gestaltung zum modernen Strandbad erfolgte 1925. Heute finden sich Bootsverleih, Wander- und Radwege sowie das Arnold Schwarzenegger Museum in der Nähe. Es gibt eine beschilderte Wanderung zum Museum, die ca. drei Stunden dauert. Mit der Buslinie 48 ist der Thalersee bequem erreichbar.

Schöckl

Der Schöckl, der Hausberg von Graz, bietet ein umfangreiches Freizeitangebot, das von einer Sommerrodelbahn über Wander- und Radwege bis hin zu einem Motorikpfad reicht. Die „Trail Area“ zieht Radfahrer an. Auch wenn der Schöckl etwas außerhalb der Stadt liegt, ist er mit dem Regiobus 250 erreichbar, der über St. Radegund fährt.

Lustbühel

Der Lustbühel, mit 489 m Höhe, beherbergt ein malerisches Schloss, das von einem Streichelzoo und Weideflächen umgeben ist. Die Schafe, Ziegen und Kühe auf dem Gelände sind beliebte Attraktionen. Der Genussplatzl und das Observatorium bieten interessante Pausenmöglichkeiten. Die Buslinie 60 bringt Besucher direkt zum Lustbühel.

Platte/Stephanienwarte

Die Stephanienwarte auf der Platte, eine ehemalige Wetterstation auf 651 m Höhe, stellt heute eine Umwelt- und Luftgüte-Überwachungsanlage dar. Wanderer nutzen häufig diese Gegend, und die Rettenbachklamm kann leicht in die Wanderroute integriert werden. Die Straßenbahnlinie 1 in Richtung Mariatrost ist die beste Verbindung zu dieser Erhebung.

Buchkogel

Der Buchkogel, westlich von Graz, ist Teil des Natur Erlebnisparks Plabutsch-Buchkogel. Hier finden Wanderer die Rudolfswarte, die als Aussichtspunkt fungiert. Für Wanderungen kann man von den Buslinien 31 oder 33 profitieren, um in die Nähe des Buchkogels zu gelangen.

