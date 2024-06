Erdbau Blematl in Voitsberg: Leistungen & Angebote

Das Unternehmen Erdbau Blematl aus Ligist bei Voitsberg bietet auch in der Bezirkshauptstadt seine vielfältigen Dienste im Bereich des Erdbaus sowie damit verwandter Tätigkeiten an. Das umfassende Angebot des von Michael Blematl persönlich geführten Unternehmens umfasst dabei nicht nur Aushubarbeiten, sondern auch Bagger- und Kranarbeiten, Transporte, Winterdienst sowie einen Schotterhandel. In Voitsberg können damit umfassende Dienste in Anspruch genommen werden. Diese sollen nachfolgend genauer vorgestellt werden.

Angebote und Leistungen von Erdbau Blematl in Voitsberg

Den Kern der Tätigkeit des Unternehmens stellen – das deutet bereits der Name der Firma an – dabei Erdbauarbeiten dar. Als Erdbauarbeiten werden all jene Tätigkeiten bezeichnet, bei denen der Boden in seiner Form und Beschaffenheit verändert wird. Diese Definition deutet bereits an, dass Erdbau Blematl auf einem relativ umfassenden Gebiet tätig ist. Konkret angeboten werden dabei folgende Erdbauarbeiten:

Kelleraushub

Im Rahmen von Neubauarbeiten muss in aller Regel ein Keller ausgehoben werden. Hierbei sind erhebliche Bodenbewegungen tätig, die Expertise in diesem Bereich voraussetzen. Zu beachten sind während der Arbeiten etwa die folgenden Aspekte:

Bodenbeschaffenheit

Grundwasserspiegel

Stabilität

Entsorgung

Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst den Prozess des Aushubs erheblich. So sind sandige Böden in aller Regel deutlich leichter auszuheben als solche, die einen hohen Anteil an Lehm oder Stein aufweisen. Eine Analyse der Bodenbeschaffenheit ist daher wichtig, um den Geräteeinsatz und Arbeitsaufwand planen zu können. Erdbau Blematl bietet diese Arbeiten in der Region Voitsberg an und kann auf umfangreiche Erfahrungen in der Analyse der Bodenbeschaffenheit und der Abstimmung der praktischen Tätigkeiten auf diese zurückgreifen.

Ebenfalls zu beachten ist der Grundwasserspiegel. Je höher dieser ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass zusätzliche Arbeiten anfallen. Hier ist insbesondere an das Abpumpen von Wasser zu denken. Ein professioneller Kelleraushub erfordert daher auch in diesem Bereich Expertise und Vorsicht.

Ziel eines Aushubs ist dabei immer, sowohl den ausgehobenen Bereich als auch die umliegenden Böden stabil zu halten. Aus diesem Grund sollte mit entsprechenden Arbeiten immer ein professionell arbeitendes Unternehmen beauftragt werden. Erdbau Blematl bietet dabei den Vorteil, nicht nur professionelle Aushubarbeiten durchzuführen, sondern sich auch um die fachgerechte Entsorgung des Aushubs zu kümmern.

Pool- und Teichbau

Nicht nur im Rahmen von Neubauten ist ein Erdaushub nötig. Auch all jene, die einen Swimmingpool oder einen Schwimmteich in ihren Garten bauen lassen möchten, müssen dafür zunächst Boden ausheben lassen. Erdbau Blematl hat sich u.a. darauf spezialisiert, Aushübe für Pool- und Teichbauten vorzunehmen. Hierbei kommt in der Regel kleineres Gerät zum Einsatz als beim Kelleraushub. Darüber hinaus gilt es, den umliegenden Garten nach Möglichkeit zu schonen – schließlich sollen Pool oder Teich in einer schönen Umgebung entstehen. Darüber hinaus sorgt Erdbau Blematl dafür, dass bleibende Stabilität des Pools oder Teichs gewährleistet ist – unabhängig davon, ob es sich um einen klassischen Pool oder um ein eher naturnahes Projekt handelt.

Forstwege und Zufahrtsstraßen

Forstwege und Zufahrtsstraßen sind insbesondere im ländlichen Raum, wie er um Voitsberg vorzufinden ist, von zentraler Bedeutung für die Infrastruktur. Sie dienen nicht nur Forstarbeiten, sondern stellen wichtige Anschlussadern auch etwa für Rettungsdienste dar. Aus diesem Grund ist eine strategische Planung der entsprechenden Zufahrtswege wichtig. Erdbau Blematl kümmert sich in und um Voitsberg um den gesamten Prozess von der Planung am Reißbrett bis hin zur konkreten Umsetzung von Forstwegen und Zufahrtsstraßen. Das Unternehmen um Michael Blematl versteht sich dabei auch als Partner in der Beratung: Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen und Kommunen können auf eine fachkundige Beratung vertrauen und unabhängige Informationen rund um Anlage und Instandhaltung von Forstwegen und Zufahrtsstraßen einholen. In der konkreten Umsetzung der Projekte beachtet Erdbau Blematl alle wichtigen Aspekte. So stellt das Unternehmen im hügeligen Gelände des Bezirks Voitsberg etwa Erosions- und Hangsicherung sicher. Ferner wird großer Wert auf den Umweltschutz gelegt: Die natürliche Umgebung soll durch die Bauarbeiten so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Erdbau Blematl verbindet damit bauhandwerkliches Know-how, modernste Technik und eine Orientierung an der Natur, um bestmögliche Ergebnisse liefern zu können.

Hangsicherung

In der hügeligen Region Voitsberg ist ein großer Teil der Häuser in Hanglage gebaut worden. Vor diesem Hintergrund erstaunt es kaum, dass immer wieder der Wunsch nach professioneller Hangsicherung aufkommt. Erdbau Blematl unterstützt dabei und bietet unterschiedliche Möglichkeiten der Hangsicherung an, darunter etwa die Anlage spezieller Steinmauern.

Drainagierungsarbeiten

Sicherung und Wertsteigerung des eigenen Grundstücks dienen darüber hinaus die von Erdbau Blematl in Voitsberg angebotenen Drainagierungsarbeiten. Durch Bodenbearbeitung wird hierbei die Verlegung von Drainagerohren ermöglicht, die der Wasserableitung dienen. Insbesondere bei hohen Grundwasserspiegeln sowie weiteren Wasserproblemen wie volllaufenden Kellern ist eine solche Drainage sinnvoll. Sie erfordert dabei professionelles Know-how. So ist etwa eine Bodenanalyse nötig, um die Beschaffenheit des Bodens sowie den Grundwasserspiegel zu ermitteln. Auf der Basis dieser Analyse werden die passenden Drainagerohre ausgewählt, die sich in Größe und Material voneinander unterscheiden. So stellt Erdbau Blematl sicher, dass die für das jeweilige Grundstück ideale Lösung gewählt werden kann.

Abbrucharbeiten

Neben klassischen Erdbau- bietet Erdbau Blematl im Bezirk Voitsberg auch Abbrucharbeiten an. Mit dem zur Verfügung stehenden Gerät ist es möglich, vom Schuppen über die Scheune bis hin zum Haus alle denkbaren Gebäude fachgerecht abzureißen. Erdbau Blematl kümmert sich dabei nicht nur um den Abbruch selbst, sondern auch um die umfassende Planung des Vorhabens sowie um die Entsorgung des anfallenden Abbruchmaterials. Hierbei können neben Baggern auch Kräne zum Einsatz kommen, die ebenfalls zum Gerätepool des Erdbauunternehmens aus dem Bezirk Voitsberg zählen.

Weitere Leistungen und Angebote von Erdbau Blematl in Voitsberg

Zu den weiteren Leistungen und Angeboten von Erdbau Blematl zählen Baggerarbeiten aller Art:

Gartenarbeiten, die einen Baggereinsatz erfordern

Baggerarbeiten für Hauszufahrten

sonstige Baggereinsätze

Erdbau Blematl kann dabei auf einen Pool an unterschiedlichen Baggern zurückgreifen. Darunter befinden sich auch Minibagger, die durch Haustüren oder Gartentore passen und so zum Einsatzort befördert werden können.

Ebenfalls angeboten werden Transporte. Erdbau Blematl transportiert dabei:

Baustoffe

Steine und Schotter

Sand und Humus

landwirtschaftliche und Baumaschinen

Erde und Bauschutt

Grünschnitt

Das Unternehmen kümmert sich überdies um die Entsorgung von Erde, Bauschutt und Grünschnitt. Abgerundet wird das Angebot von Erdbau Blematl durch Kranarbeiten sowie einen Schotterhandel. Unterschiedlichster Schotter wird dabei vom Lagerplatz in Ligist aus verkauft und kann sowohl geliefert als auch mit eigenen Fahrzeugen abgeholt werden.

