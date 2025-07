Erfolg für LKA Tirol: International gesuchter Verbrecher in Tirana gefasst

Nach intensiven Ermittlungen und monatelanger Zusammenarbeit mehrerer internationaler Behörden konnte ein seit 2023 gesuchter 41-jähriger Nordmazedonier in Tirana festgenommen werden. Der Mann war wegen gefährlicher Drohung, schwerer Erpressung, Körperverletzung sowie Drogenhandels per internationalem Haftbefehl gesucht.

TIROL. Der gesuchte nordmazedonische Staatsbürger, der seit 2023 international gesucht wurde, war wegen schwerer Verbrechen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hatte den Haftbefehl ausgestellt, als sich herausstellte, dass der Mann an verschiedenen kriminellen Aktivitäten in Tirol beteiligt war. Zu den Vorwürfen gehören gefährliche Drohungen, schwere Erpressung, Körperverletzung und Drogenhandel. Im April 2025 übernahm das Landeskriminalamt Tirol die Zielfahndung, nachdem der Mann untergetaucht war.

Zielfahndung des LKA Tirol führt nach Tirana

Durch umfassende Ermittlungen, die digitale Spurensuche und verdeckte Ermittlungen umfassten, konnten die Beamten des LKA Tirol den Aufenthaltsort des Gesuchten in der albanischen Hauptstadt Tirana ermitteln. Diese methodischen Ansätze sind Teil eines modernen polizeilichen Ermittlungsansatzes, der zunehmend internationale Dimensionen annimmt.

Internationale Zusammenarbeit führte zum Erfolg

Durch die enge Kooperation mit dem Bundeskriminalamt, der Zielfahndungseinheit FAST Austria sowie dem europäischen ENFAST-Netzwerk wurden schließlich weitere Maßnahmen in Albanien koordiniert. Diese internationale Zusammenarbeit, besonders zwischen Österreich und Albanien, ist entscheidend, um grenzüberschreitende Kriminalität effektiv zu bekämpfen. Am 11. Juli 2025, unterstützt von der Einheit FAST ALBANIA, kam es zur erfolgreichen Festnahme des Verdächtigen in Tirana.

Im Laufe des Einsatzes konnten auch Suchtmittel sichergestellt werden, was die komplexe Natur seiner illegalen Aktivitäten weiter unterstreicht. Der Verdächtige befindet sich nun in Albanien in Haft und erwartet seine Auslieferung nach Österreich. Die grenzüberschreitende Kooperation der Sicherheitsbehörden wird als vorbildlich angesehen und zeigt, wie wichtig internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen das Verbrechen ist.

