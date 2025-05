Erfolg: Steirisches Notfallteam glänzt bei internationalem Wettbewerb

Das Team der KAGes und der Med Uni Graz belegt beim internationalen Wettbewerb „Rallye Rejviz“ in der Notfallmedizin den zweiten Platz. Die Teilnehmer mussten in Teamarbeit herausfordernde Szenarien bewältigen. GRAZ/STEIERMARK. In 26 Stunden mussten über 70 Teams aus 12 Nationen insgesamt elf anspruchsvolle Notfallszenarien meistern. Diese Herausforderung stellte das Wettkampfteam der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) und der Medizinischen Universität Graz, und es wurde in Tschechien ausgetragen. Das Grazer Team konnte im Vorjahr sowohl den ersten als auch den vierten Platz erzielen und erreichte in der Kategorie „Internationale Notfallteams mit Arzt“ nun erneut eine hervorragende Platzierung. Siehe auch Einst & Jetzt Teil 241: Rückblick auf den historischen Jägerwirt in Engelsdorf Das Team bestand aus vier Medizinstudierenden sowie jungen Ärztinnen und Ärzten, die sich durch verschiedene Szenarien arbeiteten, darunter ein Massenanfall von Verletzten und die Reanimation eines ernsthaft erkrankten Kindes. Diese praxisnahe Ausbildung ist entscheidend, um die Notfallmedizin auf dem neuesten Stand zu halten und internationale Standards zu fördern. Teamarbeit unter Druck Die Teilnehmer benötigten neben medizinischem Wissen vor allem die Fähigkeit, unter Zeitdruck schnelle Entscheidungen zu treffen. Die Erfolge des Grazer Teams werden auf deren sorgfältige Vorbereitung, eine geteilte Leidenschaft für die Notfallmedizin und einen starken Teamgeist zurückgeführt. Diese Erfahrungen prägen die nächste Generation von Medizinern und erweitern ihre Perspektiven durch internationalen Austausch. Siehe auch Ab Herbst: Neuer Freizeitpark eröffnet im Center West Shoppingcenter Herzliche Glückwünsche zum Erfolg kamen von KAGes-Vorstandsvorsitzendem Gerhard Stark, dem Vorstand für Finanzen und Technik Ulf Drabek, der Rektorin der Medizinischen Universität Graz, Andrea Kurz, sowie Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP). Diese Erfolge zeigen die hohe Kompetenz und den Einsatz des Grazer Gesundheitssystems in der Notfallmedizin. Weitere interessante Themen: Neue Regelungen für Blutspenden und deren Auswirkungen auf die Gemeinschaft, die medizinischen Herausforderungen bei Feueralarme und die Verletzungen von Einsatzkräften während solcher Notfälle.

