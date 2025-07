Erfolgreiche Übung: Rettung von Waldarbeitern und Paragleitern bei Kohlenmonoxid-Alarm

Am Samstag, den 5. Juli 2025, nahmen über 100 Einsatzkräfte an einem groß angelegten Übungstag teil: In 37 realitätsnahen Szenarien trainierten 17 Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im gesamten Bereich Innsbruck.

INNSBRUCK. Zu den Übungsszenarien zählten ein Kohlenmonoxid-Alarm in einer Volksschule in Neuarzl, verunglückte Waldarbeiter in Rum sowie zwei Paragleiter, die ungewollt im Inn landeten. Diese Notfälle können jederzeit eintreten und erfordern schnelles, gezieltes Handeln aller Einsatzkräfte, um Schäden zu minimieren und Menschenleben zu retten.

Um in einem Ernstfall so effizient wie möglich zu agieren, nahmen zahlreiche Organisationen am BOS-Schulungstag teil, darunter die Bergrettungen Innsbruck und Hall, die Johanniter Tirol, die Malteser Tirol, das Rote Kreuz Innsbruck und Hall, der Samariterbund Tirol, die Wasserrettung Innsbruck, die ÖAMTC-Flugrettung sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren. Gemeinsam trainierten sie verschiedene Szenarien, die sich über weite Teile Innsbrucks und Umland erstreckten.

Reibungslose Zusammenarbeit

Der alle zwei Jahre stattfindende BOS-Schulungstag legt den Fokus auf alltägliche Notfälle, die oft ebenso herausfordernd sind wie Großunfälle. Ein entscheidender Aspekt ist die reibungslose Zusammenarbeit aller Organisationen. Nach jedem Einsatz wird eine gründliche Nachbesprechung durchgeführt, um kontinuierliche Verbesserungen in den Abläufen zu erzielen.

„Beim BOS-Schulungstag steht die individuelle Patient:innen-Versorgung im Mittelpunkt“, erklärt Volker Schäfer, Übungsleiter und stellvertretender Chefarzt bei den Johannitern Tirol. „Wir simulieren den Echtfall so realitätsnah wie möglich und besprechen dann direkt, wie wir unsere Abläufe weiter verbessern können.“

Armin Krösbacher, Chefarzt beim Roten Kreuz Innsbruck, zog ein positives Fazit: „Unser Dank gilt allen Einsatzkräften, die sich auf diesen fordernden Übungstag eingelassen haben. Die heutigen Erkenntnisse werden uns im Ernstfall noch effizienter machen und den Betroffenen zugutekommen.“

In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf Giftaustritten im öffentlichen Raum sowie Fahrzeugabstürzen in unwegsamem und alpinem Gelände. In der Realität arbeiten Teams des Rettungsdienstes regelmäßig mit Kolleginnen und Kollegen anderer Blaulichtorganisationen zusammen und handeln dabei Hand in Hand, um zeitnah und effizient Hilfe zu leisten.

Fakten

*Tirolweit einzigartiges Schulungskonzept in Bezug auf Größe und Anzahl der Beteiligten

*17 Einsatzorganisationen:

Bergrettungen Innsbruck und Hall

Johanniter Tirol

Malteser Tirol

Rotes Kreuz Innsbruck und Hall

Samariterbund Tirol

Wasserrettung Innsbruck

ÖAMTC-Flugrettung

Freiwillige Feuerwehren Mühlau, Neuarzl, Reichenau, Rum, Wattens & Hall

Mobile Überwachungsgruppe (MÜG)

ÖBB-Einsatzkräfte

*37 Szenarien

*Über 100 aktive Einsatzkräfte

