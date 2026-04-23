Erfolgsbilanz 2025: Wasserrettung Vorarlberg meldet Rekorde in Einsätzen, Mitgliederzahl und Nachwuchsarbeit

Wasserrettung Vorarlberg zieht positive Jahresbilanz für 2025

Die Wasserrettung Vorarlberg verzeichnet für das Jahr 2025 eine hohe Einsatzzahl, einen deutlichen Mitgliederzuwachs sowie Rekordwerte in der Jugendarbeit. Gleichzeitig wurden umfangreiche Ausbildungsprogramme durchgeführt.

Insgesamt wurden 2025 laut Jahresbilanz 974 Einsätze registriert. Rund 1.200 Mitglieder engagierten sich dabei und leisteten knapp 70.000 ehrenamtliche Stunden.

Mehr Mitglieder und historischer Höchststand bei Jugendlichen

Die Organisation konnte 2025 rund 50 Neuzugänge begrüßen. Insgesamt waren 285 Jugendliche in den Reihen der Wasserrettung Vorarlberg aktiv – ein historischer Höchststand an jungen Menschen in der Organisation.

Landesleiter Daniel Plaichner sieht im starken Zuwachs an Jugendlichen eine Bestätigung der konsequenten Nachwuchsarbeit. Zugleich bezeichnet er diesen Zuwachs als wichtigen Schritt für die Zukunft der Einsatzorganisation.

Ausbildungsrekord und gefragte Kurse

Im Bereich Ausbildung wurden 2025 insgesamt 3.137 Ausbildungen durchgeführt. Besonders gefragt waren Schwimmkurse, Erste-Hilfe-Ausbildungen und Rettungsschwimmkurse.

Nach Angaben der Wasserrettung Vorarlberg unterstreichen die steigenden Ausbildungszahlen die zentrale Bedeutung einer fundierten Ausbildung für die Sicherheit im und am Wasser.

Einsätze und Ausblick

In der Jahresbilanz für 2025 ist ein aufwändiger Taucheinsatz im Kops-Stausee angeführt. Einsatzkräfte der Wasserrettung waren im Oktober 2025 an einer groß angelegten Suche im Kops-Stausee bei Partenen beteiligt. Zudem werden in der Bilanz internationale Erfolge im Rettungsschwimmen genannt.

Für die kommenden Jahre plant die Wasserrettung Vorarlberg weitere Investitionen in moderne Einsatztechnik. Darüber hinaus sollen der Ausbau der First-Responder-Strukturen sowie die gezielte Stärkung der Jugendarbeit vorangetrieben werden.