Erfolgsgeschichte in Salzburg: Über 4,5 Millionen Gratis-Öffi-Tickets für Touristen im ersten Jahr

Salzburg zieht positive Bilanz nach einem Jahr Gratis-Öffitickets für Touristen

In Salzburg sind seit der Einführung der Gratis-Öffitickets für Touristen mehr als 4,5 Millionen Fahrscheine ausgegeben worden. Die Angaben stammen vom Verkehrsverbund und vom Land Salzburg.

Der Großteil der kostenlosen Öffi-Fahrscheine entfällt auf den Pinzgau. In den Bezirken Pinzgau und Pongau wurden zusammen 3,3 Millionen Tickets an Gäste ausgegeben.

Finanzierung über Mobilitätsabgabe

Das Gratis-Öffi-Ticket für Gäste wird durch eine Mobilitätsabgabe von 50 Cent finanziert, die von allen Urlaubern eingehoben wird. Seit 1. Mai 2025 ist die Ortstaxe in Salzburg um diese Mobilitätsabgabe erhöht, wodurch die Kombination aus Ortstaxe und Mobilitätsabgabe ein kostenloses Öffiticket für Gäste ergibt.

Über Ortstaxe und Mobilitätsabgabe wurden insgesamt zehn Millionen Euro eingenommen. Acht Millionen Euro davon fließen in den weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

Verkehrsverbund, Land Salzburg und Hotellerie ziehen nach dem ersten Jahr eine positive Bilanz. Vor der Einführung hatten Hoteliers einen hohen bürokratischen Aufwand befürchtet. Rund zwei Drittel der Urlauber im Sommer und rund 50 Prozent der Urlauber im Winter nutzen das Gratis-Öffi-Angebot.

Geplante Erhöhung der Mobilitätsabgabe

Ab dem kommenden Jahr soll die Mobilitätsabgabe in Salzburg auf 1,10 Euro erhöht werden. Dadurch werden gut 20 Millionen Euro Einnahmen erwartet. Von diesen Mitteln sollen zwölf Millionen Euro in den weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs fließen.

In den Bezirken Salzburgs sollen Beiräte für den öffentlichen Verkehr über den genauen Einsatz der Mittel entscheiden. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) betont, dass es wichtig sei, das Geld vor Ort einzusetzen.

Ausbau der Busangebote in den Regionen

Ab Juni werden im Pinzgau und Pongau die Bustakte stark nachgefragter Linien verstärkt. Unter anderem in Kaprun und im Gasteinertal werden zusätzliche Angebote geschaffen.

Die Buslinie von Dorfgastein nach Sportgastein verkehrt im Sommer im 15-Minuten-Takt.