Erhebliche Verzögerungen: Verkehrsstörungen nach Unfall auf mehreren Strecken in Wien

Ursprünglich war geplant, dass das mit Spannung erwartete Rollenspiel Fable noch im Jahr 2024 erscheinen würde. Allerdings wurde diese Zeitlinie nun aktualisiert. Craig Duncan, der Head von Xbox Studios, bestätigte in der neuesten Episode des offiziellen Xbox Podcasts, dass die Veröffentlichung auf das Jahr 2026 verschoben wurde. Diese Nachricht kommt für viele Fans überraschend, die sich nach der offiziellen Ankündigung im Jahr 2020 auf das Comeback der beliebten Spielereihe gefreut haben.

Fable, das ursprünglich von Lionhead Studios entwickelt wurde, erfreute sich großer Beliebtheit und wurde für seine innovative offene Spielwelt, seine humorvolle Erzählweise und die Möglichkeit, Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen zu treffen, gelobt. Nach der Schließung von Lionhead im Jahr 2016 schien die Zukunft der Serie ungewiss, bis Microsoft 2020 die Rückkehr von Fable ankündigte und das Projekt in die Hände des neuen Studios Playground Games legte, das zuvor vor allem für die Forza Horizon-Serie bekannt war.

Die erste Ankündigung von Fable im Jahr 2020 wurde mit großem Enthusiasmus aufgenommen. Fans erinnerten sich gerne an die Charaktere und die zauberhafte, aber manchmal auch düstere Welt von Albion. Im Jahr 2023 folgte dann endlich der erste Trailer, der weitere Details und Elemente des Spiels enthüllte, die das Interesse der Community weiter ankurbelten. Die Erwartungen an das Spiel waren hoch, insbesondere im Hinblick auf moderne Entwicklungen in der Spieleindustrie und Gaming-Technologien.

Viele Fans waren optimistisch, als ein Release-Zeitraum für 2025 bekannt gegeben wurde. Ein solch ambitioniertes Projekt benötigt jedoch Zeit, um sowohl in Bezug auf Gameplay als auch in der Erzählweise die Qualität zu erreichen, für die die Serie bekannt ist. Duncan fügte hinzu, dass die Entscheidung, den Release zu verschieben, nicht leicht gefallen ist, jedoch im besten Interesse der Spieler und der Qualität des Spiels getroffen wurde. Diese Aussage spiegelt das Engagement von Xbox wider, den Spielern keinesfalls ein uninspiriertes Produkt zu liefern.

Die Verschiebung auf 2026 führt auch zu Spekulationen über mögliche Gameplay-Neuerungen und zusätzliche Inhalte, die in der Zwischenzeit entwickelt werden könnten. Da die Branche ständig im Wandel ist, ist es nicht ungewöhnlich, dass Entwickler Zeit benötigen, um sicherzustellen, dass sie mit den neuesten Technologien Schritt halten können, und auch, um das Feedback der Community zu berücksichtigen.

Für Fans, die ungeduldig auf das Fable-Comeback warten, bleibt also nur abzuwarten, während Playground Games weiterhin an der Fähigkeit arbeitet, die Magie des Originals zu bewahren und gleichzeitig neue Höhen zu erreichen. Mit dieser neuen Zeitlinie können die Entwickler jedoch hoffen, ein noch umfassenderes und eindrucksvolleres Erlebnis zu schaffen, das die Herzen der Fans wieder erobern wird.