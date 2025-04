Erholungsgebiet Paradies: Geplanter Natur- und Waldspielplatz in Penzing

Im Erholungsgebiet Paradies an der Hüttelbergstraße wird im kommenden Frühjahr ein neuer, spannender Ort für Kinder eröffnet: Ein innovativer Natur- und Waldspielplatz mit kontinuierlicher Betreuung und zahlreichen Projekten, die sich auf Wald-, Natur- und Klimabildung konzentrieren.

WIEN/PENZING. Das Erholungsgebiet Paradies, an der malerischen Hüttelbergstraße gelegen, wird bald einen naturnahen Spielplatz für Kinder bieten. Geplant ist der Aufbau eines betreuten Natur- und Waldspielplatzes, der im kommenden Frühjahr kleine Entdecker und Entdeckerinnen dazu einlädt, die Wunder der Natur zu erkunden. Ein zentrales Augenmerk liegt auf den Themen Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit und spielerisches Lernen über natürliche Ressourcen.

Die „Wiener Kinderfreunde aktiv“ werden den neuen Waldspielplatz betreuen. Diese Organisation hat seit über 60 Jahren Erfahrung und führt ähnliche Naturspielplätze in verschiedenen Stadtteilen, darunter ein erfolgreicher Standort in Döbling. Das Ziel dieses Angebots ist es, Kindern einen kreativen Raum inmitten der Natur zu bieten, mit der Unterstützung von gut ausgebildeten Freizeitpädagogen. Hier können Kinder rennen, klettern und ihrer Fantasie freien Lauf lassen, ohne räumliche Grenzen – nur mit unbegrenzten Spiel- und Experimentiermöglichkeiten.

Miteinander steht im Vordergrund

„Zu einem erfüllten Leben in unserer Stadt gehört ein breites Freizeitangebot, besonders in Verbindung mit Natur und frischer Luft! Hier in den Paradiesgründen erkennen wir die perfekte Gelegenheit, Kindern die Wunder der Natur näherzubringen und sie für den Schutz unserer Umwelt zu sensibilisieren“, erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Die Integration von Natur in die Freizeitgestaltung wird als entscheidend betrachtet, um ein gesundes und ausgewogenes Aufwachsen zu fördern.

Im Zuge des Projekts sind zahlreiche Aktivitäten geplant, die sich um die verschiedenen Materialien der Natur drehen, wie Moos, Blätter, Äste und Steine. „Die Natur bietet unerschöpfliche Ressourcen für kreative Bau- und Bastelprojekte – von Kunstwerken aus Blättern bis hin zu kleinen Moosgärten. Dies ist ein aufregendes Bildungsangebot, das auch das Miteinander der Kinder fördert!“, betont Czernohorszky.

Natur erleben – mit allen Sinnen

Die „Wiener Kinderfreunde aktiv“ sehen in diesem neuen Waldspielplatz eine wertvolle Gelegenheit zur umweltgerechten Bildung: „In Anbetracht der wichtigen Rolle des Waldes im Kontext des Klimawandels möchten wir die Kinder ermutigen, die Natur spielerisch zu erfahren. Dies verbessert nicht nur ihre motorischen Fähigkeiten, sondern weckt auch ihre Neugier und fördert die Wertschätzung für ihre Umwelt“, erläutert Vorsitzender Ruben Mörth.

Der Wald selbst fungiert hierbei als eine lebendige Lehrstätte. „Der Wald ist der ultimative Spielplatz. Um die Fantasie der Kinder zu beflügeln, dürfen sie auf vorgefertigte Spielzeuge verzichten, es genügen einfache Naturmaterialien“, sagt Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner (SPÖ). Diese natürliche Umgebung bietet einen Raum zur Entfaltung und kreativem Spiel, der besonders für Kinder in städtischen Gebieten dringend erforderlich ist.

„Bildung im Wald“

Unter dem Motto „Bildung im Wald“ werden vielfältige Aktivitäten je nach Saison und Interessen der Kinder durchgeführt. Hierzu gehören das Bauen von Zwergenhäuschen, das Bestimmen von Bäumen, das Gestalten von Kunstwerken mit Blättern sowie das Erstellen von Naturmandalas. Die Kinder lernen auch, die Flora und Fauna des Waldes zu beobachten und zu entdecken.

Durch diese Aktivitäten sollen Kindern und ihren Begleitpersonen die zahlreichen Funktionen des Waldes nähergebracht werden – von deren Schutzfunktion über wichtige Ökosystemleistungen bis hin zur Rolle für die menschliche Gesundheit. Das übergeordnete Ziel ist, einen respektvollen und verantwortungsvollen Umgang mit der Natur zu fördern und das Bewusstsein für die Umwelt zu schärfen.

