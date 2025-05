Erinnerungen an Graz: Neue Ausstellung in der Landesbibliothek

Eine neue spannende Ausstellung in der Landesbibliothek von Graz, betitelt „Erinnerungen an Graz“, präsentiert historische Highlights aus der Zeit zwischen 1675 und 1855. Der Eintritt ist kostenfrei, sodass Interessierte die Entwicklung der Stadtgeschichte, von der kaiserlichen Familie bis hin zu städtebaulichen Veränderungen, hautnah erleben können.

GRAZ/STEIERMARK. Ab sofort können Besucherinnen und Besucher in der Steiermärkischen Landesbibliothek die facettenreiche Schau „Erinnerungen an Graz“ entdecken, die am vergangenen Donnerstag von Landtagsabgeordneter Sandra Holasek, in Vertretung von Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl, und Landesbibliotheks-Direktorin Katharina Kocher-Lichem, offiziell eröffnet wurde.

„Die Sammlung umfasst zahlreiche Ansichten der Stadt, die in den letzten zehn Jahren für die historische Sammlung der Steiermärkischen Landesbibliothek erworben wurden. Es ist bemerkenswert, wie reichhaltig und wertvoll dieser Bestand ist“, erklärte Holasek bei der Eröffnung.

Einblick in historische Miniaturen und Kupferstiche

Die Ausstellung zeigt unter anderem 36 Miniaturen, die Kaiser Franz I. und seiner Frau Karoline während ihres Aufenthalts in Graz im Jahr 1830 gewidmet sind. Erzherzog Johann, der ältere Bruder des Kaisers, organisierte eine Besichtigungsreise durch die Stadt und führte seine Verwandten zu markanten Gebäuden und Aussichtspunkten.

Zusätzlich zu den Darstellungen der kaiserlichen Familie werden barocke Kupferstich-Ansichten und Lithografien aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts präsentiert, die als eindrucksvolle Zeugnisse des städtebaulichen Wandels Graz’ dienen. Die Besucher können auch illustrierte Reiseführer sowie kleinformatige Darstellungen bedeutender Gebäude, Brücken und Plätze der Stadt bewundern. „Die ausgestellten Bücher und Blätter zeigen den Übergang von der Kupferstich-Technik zur Lithografie und dokumentieren ein wichtiges Segment der Grazer Druckgeschichte“, erläutert Kurator Markus Kostajnsek. Die Ausstellung gilt zudem als „ein Herzstück der Steiermärkischen Landesbibliothek“, fügt Kocher-Lichem hinzu.

Die Steiermärkische Landesbibliothek ist in der Kalchberggasse 2/Joanneumsviertel in Graz ansässig. Die Ausstellung kann noch bis Ende des Jahres bei freiem Eintritt im Veranstaltungssaal besucht werden. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, am Donnerstag bis 20 Uhr. Während der Sommerferien schließt die Bibliothek bereits um 13 Uhr.

Das könnte dich auch interessieren:



Wie Hochwasser die heimische Wirtschaft fordert

So haben die steirischen Studierenden bei der ÖH-Wahl gewählt

Lesefreude für alle Generationen