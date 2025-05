„Erlebe das Sprech-Happening: Prosa für Elisabeth in Innsbruck!“

Der Veranstaltungsort für „Prosa für Elisabeth“ war keineswegs willkürlich gewählt, sondern wurde mit Bedacht ausgewählt. In den Texten von Händl Klaus, die er selbst gerne als „Sprachkörper“ bezeichnet, werden bedeutende lokale Elemente thematisiert. So spielt der Innsbrucker Hausberg Patscherkofel eine zentrale Rolle, während auch die tragischen Unfälle von Eltern dort angesprochen werden. Darüber hinaus thematisiert das Werk die Liebe und den Tod im Hofgarten der Landeshauptstadt, den nahegelegenen Fluss Inn sowie die Wälder, die das Publikum erfreulicherweise als atemberaubendes Hintergrundpanorama vom Kubus aus betrachten konnte.

Diese sorgfältige Auswahl des Settings ist logisch und nachvollziehbar, und sie wurde konsequent zu Ende gedacht. Dennoch wagte Regisseur Jonas Knecht einen unerwarteten Kunstgriff: Er platzierte das Publikum quasi hinter eine Glaswand. Diese innovative Entscheidung entzogen den Zuschauern die körperliche Präsenz der Schauspieler und der „Sprachkörper“, während die Texte lediglich über Lautsprecher im Kubus zu hören waren. Diese Inszenierung schuf Irritationsmomente — sowohl für das Publikum im Kubus als auch für die zufälligen Passanten, die das Geschehen auf dem Theaterplatz beobachteten.

Zusätzlich waren die Rezitationen von der beeindruckenden Musik des Tiroler Musikers Chris Norz begleitet, die ebenso genial wie stimmungsvoll war und vor allem auf perkussiven Klängen basierte. Diese musikalische Untermalung erzeugte weitere Verfremdungseffekte. Das Schauspiel im Freien wirkte besonders bei einbrechender Dämmerung und schließlich in der Dunkelheit, in der lediglich Laternen Licht spendeten, auf eine fast surreale und filmisch anmutende Weise. Das „Leben“ in der Stadt, befeuert durch ungeplant vorbeifahrende Fahrräder oder neugierige Passanten, durchbrach die Grenzen des Theaterwerks und fügte dem Geschehen eine spannende Dynamik hinzu.

Im Mittelpunkt standen jedoch zweifellos die oft düsteren, schillernden und zugleich grotesk-komischen Texte von Händl Klaus. Ein Beispiel dafür: „Ich wäre gerne eine Waldperson“, welches pathetisch und eindringlich vorgetragen wurde. Unterschiedliche Themen fanden ebenfalls ihren Platz, darunter das Unkraut auf Wiesen und die gravierenden sozialen Themen wie Kindesmissbrauch. Ein Hund, der bedrohlich wenig fraß, und ein Mädchen mit einem „rohen Lachen“, das möglicherweise zur Trauer ihrer Eltern beitrug, wurden ebenso eindrucksvoll dargestellt.

Das Publikum honorierte diese größtenteils ins Absurde getriebenen Themen und die meisterhafte Textkunst von Händl Klaus mit lautstarkem Applaus. Die Regie von Knecht, die Musik von Norz sowie die schauspielerischen Einlagen der Darsteller, darunter Christoph Kail, Ulrike Lasta, Kristoffer Nowak und Philipp Rudig, trugen alle zur Atmosphäre bei. Es ist schwierig, einzelne Darsteller herauszupicken — denn das Augenmerk lag auf den geschliffenen, oft schmerzhaften „Sprachkörpern“, die Händl Klaus geschaffen und durch Knecht wirkungsvoll auf die Bühne gebracht hat.

(Von Markus Stegmayr/APA)

(S E R V I C E – „Prosa für Elisabeth“ von Händl Klaus. Regie: Jonas Knecht, Musik: Chris Norz, Bühne und Kostüme: Yola Gallmayer. Mit: Christoph Kail, Ulrike Lasta, Kristoffer Nowak, Philipp Rudig. Weitere Aufführungen vor dem Tiroler Landestheater sind am 21., 23., 30., 31. Mai sowie am 4., 6., 7., und 11. Juni geplant.)

Zusammenfassung: „Prosa für Elisabeth“ ermöglicht Einblicke in die komplexen und oft dunklen Themen des Lebens durch die einzigartige Kombination von Sprache, Musik und visuellem Theater. Die innovative Inszenierung des Werks hebt die Bedeutung der Texte von Händl Klaus hervor und bietet dem Publikum gleichzeitig eine anregende und nachdenkliche Erfahrung. Es bleibt zu hoffen, dass auch die weiteren Vorstellungen das Publikum fesseln und inspirieren werden.