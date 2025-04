Erlebe Kinderrechte: Rätselrallye für Kinder während der Ausstellung in Graz

Das Kinderbüro und die Arbeiterkammer Steiermark laden zu einer bedeutenden Ausstellung über Kinderrechte ins JUFA Hotel Graz City ein. An der Eröffnung nahmen Schüler einer Klasse der VS Schönau teil. GRAZ. Am 23. April 2025 wurde im JUFA Hotel Graz City die Ausstellung „Gelebte Kinderrechte“ eröffnet, eine Kooperation zwischen dem Kinderbüro und der Arbeiterkammer Steiermark. An diesem Tag war auch eine 4. Klasse der VS Schönau anwesend. Durch eine spannende Rätslrallye erkundeten die Kinder selbstständig die Ausstellung und erhielten anschließend Einblicke in die vielfältigen Abläufe des Hotelbetriebs. Die 10-jährige Joy teilte begeistert mit: „Mir hat alles gefallen und wir haben alle Rätselfragen lösen können!“ Auch die Projektleiterin Gabriele Schröfelbauer zeigte sich erfreut: „Es war ein sehr gelungener Vormittag und es ist wunderbar zu sehen, mit welchem Eifer und Engagement die Kinder an den Rätseln gearbeitet haben! Unser Ziel mit dieser Ausstellung ist es, Kinder über ihre Rechte auf informative und erlebbare Weise zu sensibilisieren.“ Siehe auch Brüsseler NATO-Gespräch: Verteidigungsminister treffen Hegseth – Exklusive Einblicke! Über die Ausstellung Die Ausstellung „Gelebte Kinderrechte“ ist eine Wanderausstellung, die jedes Jahr an verschiedenen Standorten in der gesamten Steiermark präsentiert wird. In diesem Jahr zeigt sie erfolgreich umgesetzte Best-Practice-Beispiele aus der Steiermark, die für den renommierten TrauDi!-Kinderrechtepreis 2024 eingereicht wurden. Diese Projekte setzen sich intensiv mit den Rechten von Kindern auseinander und dokumentieren das Engagement von Menschen, die sich für die Belange von Kindern und Jugendlichen stark machen. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, die Ausstellung interaktiv über QR-Codes zu erleben. Schulen und Kindergruppen können mit einem kostenfreien Rätselheft, welches hier heruntergeladen werden kann, an einer Rätslrallye teilnehmen und dabei auch Preise gewinnen. Die Ausstellung ist noch bis zum 16. Mai 2025 im JUFA Graz City kostenlos zugänglich. Siehe auch Frauen-Bundesliga im Gewichtheben: WKG Öblarn/AV Graz strebt erneut den dritten Platz an! Das könnte dich auch interessieren: Lautes Kinderlachen sorgt nicht überall für Freude SPÖ-Gemeinderätin fordert Handyführerschein für Kinder Besucheransturm bei FRida & freD Kindermuseum

