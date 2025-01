Erleben Sie die Magie der Wiener Ballsaison: Johann Strauss Jahr setzt glanzvolle Akzente!

Der erste Höhepunkt der Ballsaison ist ein süßer: Am 16. Jänner laden die Zuckerbäcker zu ihrem Ball in die Wiener Hofburg. Nur einen Tag später, am 17. Jänner, bereitet sich das Rathaus für den Blumenball vor. Das Motto „Der Walzerkönig“ steht ganz im Zeichen des Johann-Strauss-Jahrs. Der Blumenball gilt als das am schönsten geschmückte Fest der Saison, mit einem farbenfrohen Blumenmeer aus 100.000 Blüten, das die Wiener Stadtgärten zur Verfügung stellen.

Das kulturelle Highlight folgt am 23. Jänner, wenn die Wiener Philharmoniker zu ihrem Hausball im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins einladen. Der Philharmonikerball ist eine der wenigen Veranstaltungen, für die eine eigene Eröffnungsfanfare, die „Wiener Philharmoniker-Fanfare“ von Richard Strauss, komponiert wurde. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen, und die Tickets sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen.

Am 27. Jänner findet der rustikale Jägerball in der Hofburg statt. Der Dresscode ist streng:

Damen: kniebedeckende Dirndl oder Tracht (keine Lederhosen!)

Herren: Jagdsmoking, Trachtenanzug, Tracht oder knielange Lederhose mit Sakko und Krawatte.

Der Ball wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um in Not geratene Jägerinnen und Jäger zu unterstützen, hat sich aber schnell zu einem gesellschaftlichen Highlight entwickelt, das nur durch die Kriegsjahre und die Coronapandemie unterbrochen wurde.

Am 21. Februar verwandelt sich die Hofburg erneut in das größte Kaffeehaus der Welt. Auch beim Ball der Kaffeesiederinnen und Kaffeesieder steht Johann Strauss Sohn im Mittelpunkt. Das Motto „Walzer-Schani – Frühlingskaffee“ ehrt Johann Strauss Sohn anlässlich seines 200. Geburtstags und weckt die Magie des Frühlings, die im Schanigarten entfaltet wird.

Der Höhepunkt und zeitgleiche Abschluss der Saison ist der Wiener Opernball am 27. Februar in der Staatsoper. Leider wird der treueste Stammgast, Baumeister Richard Lugner, dieses Jahr fehlen; er verstarb im vergangenen Jahr in seiner Villa in Wien-Döbling.