Erlebt in Graz: Die Hintergründe des Trendsports Reformer Pilates

Reformer Pilates zählt derzeit zu den gefragtesten Fitness-Trends – insbesondere im Internet ist ein wahrer Hype um diese Trainingsmethode entbrannt, der auch vor Graz nicht haltmacht. Wir haben uns gefragt, was wirklich hinter diesem Trend steckt und haben im Rahmen unserer Serie „Ausprobiert“ einen Selbstversuch gewagt.

GRAZ. Auf Plattformen wie Instagram und TikTok erfreut sich Reformer Pilates großer Beliebtheit. Verschiedene Studios in Graz bieten bereits spezialisierte Kurse an. MeinBezirk hatte die Gelegenheit, unter der Anleitung von Trainerin Bea Rümmele im The City Pilates Studio Graz ein Testtraining durchzuführen. „Der Reformer ist grundsätzlich nur ein Teil der gesamten Pilates-Methode“, erläutert Rümmele. Hierbei kommt ein spezielles Gerät zum Einsatz, das den Namen „Reformer“ trägt.

Der Reformer ist ein innovatives Trainingsgerät mit beweglichen Wagen und Federn, das zusätzlichen Widerstand bietet und gleichzeitig Unterstützung bei der Ausführung der Übungen bietet. Rümmele beschreibt: „Im Gegensatz zur Matte, wo du mit deinem eigenen Körpergewicht arbeitest, helfen dir hier die Federn oder fordern dich zusätzlich. Das macht es sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene spannend.“

Kleine, präzise Bewegungen



Nach einem kurzen Aufwärmen begann die gesamte Einheit für Redakteur Markus Kropac direkt auf dem Reformer. Die Übungen fokussieren sich besonders auf oft vernachlässigte Muskelgruppen im Alltag, etwa die tiefliegende Bauchmuskulatur, den Beckenboden und die tiefe Rückenmuskulatur. Auch die Beine werden stark gefordert.

Ähnlich wie beim klassischen Pilates auf der Matte stehen beim Reformer vor allem präzise und kontrollierte Bewegungen im Vordergrund. Auch die Atmung in den Brustkorb wird trainiert. „Der Fokus liegt besonders auf der Tiefenmuskulatur“, ergänzt Rümmele.

Ausgleich für den Kopf



Das Training wirkt auch klärend auf den Kopf. Durch die Konzentration auf die Form, Atmung und die Haltung verschiedener Körperteile wie Hüfte, Schultern und Kopf bleibt wenig Raum für ablenkende Gedanken. „Es ist keine spezielle Vorbereitung nötig – das Training ist gelenkschonend, anpassbar, und daher für jedes Alter und jede körperliche Voraussetzung geeignet. Auch Leistungssportler können davon profitieren, da es eine wertvolle Ergänzung zum intensiven Training darstellt“, zählt Rümmele die Vorteile dieses Sports auf.

Fazit: So ist ein Reformer-Pilates-Training



Ziehen, drücken, drehen – all dies wurde beim Reformer Pilates gefordert, wobei auch tief liegende Muskelgruppen beansprucht wurden, die seit Langem nicht mehr aktiviert wurden. Die Belastung ist gut steuerbar, und man kommt trotzdem schnell ins Schwitzen. Während die Arme, Beine und der Rücken die Übungen gut meistern konnten, waren leichtere Muskelverspannungen in der tieferliegenden Bauchmuskulatur in den Tagen nach dem Training spürbar. Das ist ein gutes Zeichen, denn sportliche Betätigung soll man auch spüren.

Wie bei vielen Fitness-Programmen ist auch beim Pilates die Regelmäßigkeit entscheidend: „Ein bis zwei Mal pro Woche ist ein guter Einstieg. Wenn man dranbleibt, merkt man schnell Veränderungen,“ empfiehlt Rümmele. In Graz hat Reformer Pilates allerdings noch einen langen Weg vor sich: „Die Community wächst zwar, ist aber noch klein“, erzählt die Trainerin. Ursprünglich aus der Kommunikationsbranche stammend, entdeckte sie Pilates nach einer Knieverletzung für sich selbst und betreibt seit zwei Jahren ihr eigenes Studio.

