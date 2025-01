Ermittlungen in Wien: Drogenpakete beschlagnahmt – 18-Jähriger festgenommen

Eine Firma, die den Empfang anonymer Pakete ermöglicht, steht unter Beobachtung der Wiener Polizei. Wiederholt wurden Drogensendungen abgefangen. Zuletzt wurde ein 18-Jähriger festgenommen, der eines der Pakete abholen wollte.



WIEN. Nach einem großen Suchtgiftfund im Rahmen von Paketkontrollen im vergangenen Herbst hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen eingeleitet. Die Paketsendungen waren an eine Firmenadresse in Wien adressiert, wobei diese Firma ihren Kunden die Möglichkeit bietet, gegen Entgelt anonymisierte Paketsendungen zu empfangen. Eine weitere Legitimation war nicht erforderlich.

Ein 18-Jähriger konnte am Freitag, dem 16. Jänner, von Beamten festgenommen werden. In seinem Rucksack befand sich ein Paket mit 69,3 Gramm Kokain und 64,0 Gramm Cannabiskraut. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und verweigerte die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

160 Drogen-Pakete entdeckt

Im vergangenen Jahr wurden rund 160 Paketsendungen mit Suchtmitteln, die an diese Firma adressiert waren, sichergestellt. Aus diesem Grund wurde beschlossen, die Kontrollen durch die Wiener Kriminalpolizei erheblich zu intensivieren.

Die Ermittlungen laufen derzeit weiterhin auf Hochtouren. Die Beamten sind nicht nur an den Empfängern der Pakete interessiert, sondern auch an den Versendern. Auch das Bundeskriminalamt ist in die Ermittlungen involviert.

