Ernährung: „Superfood“ und wirtschaftliche Bedeutung – Weltmilchtag am 1. Juni!

Der „Tag der Milch“ am 1. Juni ist eine weltweite Initiative, die die Bedeutung von Milch als wertvolles Lebensmittel und die Rolle der Milchwirtschaft in den Fokus rückt. Die Milchwirtschaft stellt den bedeutendsten landwirtschaftlichen Sektor in Österreich dar, was die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung dieser Branche unterstreicht.



TIROL (red). In Tirol, einer der traditionellsten Milchwirtschaftsregionen, hat die Milchproduktion eine jahrhundertelange Geschichte. Diese lange Tradition ist vor allem darauf zurückzuführen, dass große Teile des alpinen Landes aufgrund der klimatischen Bedingungen und der Hangneigungen nahezu ausschließlich als Weideflächen genutzt werden können. Daher ist die Haltung von Wiederkäuern wie Rindern, Schafen und Ziegen besonders wichtig, um das für Menschen unverwertbare Gras in hochwertige Nahrungsmittel umzuwandeln. „Milch ist ein Kulturgut. Sie ist ein hochwertiges Lebensmittel und unverzichtbarer Rohstoff. Oft vergessen wir, welche Verbindung zwischen Milchproduktion und unserer Kulturlandschaft besteht“, betont LK-Präsident Josef Hechenberger. Die typisch tirolerischen Almen werden durch das Vieh frei gehalten, wodurch diese Landschaften nicht nur gepflegt, sondern auch die Artenvielfalt gefördert wird. Dies ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Tourismus in der Region, der eng mit der Landwirtschaft verbunden ist.

Wirtschaftsfaktor Milch



In Österreich ist Milch nicht nur für die angepasste Landwirtschaft und die Nahrungsmittelproduktion wichtig, sondern spielt auch eine wesentliche Rolle für die gesamte Wirtschaft. Dank des hohen Anteils an Grünland und des genussvollen Klimas ist Österreich prädestiniert für die Milchproduktion. Nachhaltigkeit ist ein weiterer Entscheidungsfaktor: Die Nutzung von Grünland als Futterbasis für Milchkühe ist sowohl ökologisch sinnvoll als auch notwendig. So werden in Österreich jährlich mehr Kuhmilchprodukte produziert als verbraucht. Laut Statistik Austria wurden im Jahr 2024 Milchprodukte im Wert von 1,78 Milliarden Euro exportiert, wobei Deutschland der größte Abnehmer ist – etwa 40 % dieser Exporte gehen in das nordische Nachbarland.

Standort Tirol in Zahlen



Die Milchwirtschaft ist der wichtigste Wirtschaftszweig der Tiroler Landwirtschaft. Im Jahr 2023 erzeugten über 4.000 Bäuerinnen und Bauern in Tirol Milch, etwas weniger als im Vorjahr. Insgesamt wurden 65.000 Milchkühe gehalten, was zu einer Milchanlieferung von 364.144 Tonnen führte. Berücksichtigt man auch die Milch, die für Kälber und zur Selbstvermarktung genutzt wird, beträgt die gesamte Produktionsmenge etwa 454.000 Tonnen Rohmilch. Bemerkenswert ist, dass 23 % der Milch biologisch erzeugt wird und Tirol das Bundesland mit den meisten Heumilchproduzenten ist, mit 40,5 % an Heumilchproduktion. Im Vergleich dazu ist die Milcherzeugerstruktur in Tirol die kleinste Österreichs: Im Durchschnitt werden 16 Milchkühe pro Betrieb gehalten, während in Dänemark im Schnitt über 200 Milchkühe pro Betrieb gehalten werden.

Neben der Kuhmilch wird auch in kleinerem Umfang Schaf- und Ziegenmilch produziert. So erzeugten 2023 knapp 2.200 Schafe ca. 702.000 Kilogramm Rohmilch, während etwa 5.316.650 Kilogramm Rohmilch von fast 6.800 Milchziegen stammten.

Zusätzlich zu diesen Fakten sind die Milchwirtschaft und die damit verbundenen Investitionen ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Der Volksbank Tirol FIT4FUTURE AWARD fördert zudem innovative Ideen innerhalb der Branche.