Erneut ließ sich eine Frau vom Südturm des Stephansdoms abseilen







Am 15. August 2023, einem Feiertag in Österreich, kam es erneut zu einem dramatischen Rettungseinsatz im berühmten Stephansdom in Wien. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen musste die Feuerwehr eine Frau vom Südturm des Doms retten. Der Vorfall, der breite mediale Aufmerksamkeit erregte, unterstreicht die Herausforderungen, die mit der Durchführung von Besuchen in einer solchen historischen Stätte verbunden sind.

Laut Berichten von krone.at wurde die Frau, die während ihres Aufenthalts auf dem Südturm in eine Notlage geriet, am Freitag von Feuerwehrkräften abgeseilt. Der Südturm des Stephansdoms ist über 136 Meter hoch und bietet eine beeindruckende Aussicht auf Wien, was ihn zu einem beliebten Ziel für Touristen und Einheimische macht. Trotz der spektakulären Aussicht kann der Aufstieg für einige Besucher eine Herausforderung darstellen, insbesondere bei hohen Besucherzahlen und an Feiertagen.

Die Wiener Berufsfeuerwehr reagierte schnell. Ein Sprecher bestätigte, dass 22 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen zum Unglücksort entsandt wurden. Die Frau wurde nach der erfolgreichen Rettung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, um dort ärztlich untersucht zu werden. Den Berichten zufolge waren ihrer Verletzungen nicht lebensbedrohlich, und es wird angenommen, dass sie schnell wieder genesen wird.

Dieses Ereignis ist nicht das erste seiner Art im Stephansdom. Bereits zuvor hatte die Feuerwehr einen ähnlichen Einsatz durchführen müssen, was Fragen zur Sicherheit der Besucher und den Herausforderungen beim Bergsteigen aufwarf. Der Dom ist ein Meisterwerk der gotischen Architektur, dessen Bau 1137 begann. Sein Südturm ist besonders bekannt für seine auffällige Turmspitze und die kunstvollen Details, die vom architektonischen Können des Mittelalters zeugen.

Angesichts der jüngsten Vorfälle hat die Wiener Stadtverwaltung angekündigt, neue Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Dazu gehören unter anderem verstärkte Schulungen für das Personal und zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, um potenzielle Notlagen frühzeitig zu erkennen und zu sehen, wie sie vermieden werden können.

Zusätzlich wird in den kommenden Wochen eine Überprüfung der Notfallsysteme des Doms durchgeführt. Die Stadtregierung plant auch, Führungskräfte und Sicherheitskräfte einzusetzen, um das Besucheraufkommen während der Hauptreisezeiten besser zu steuern. Der Stephansdom bleibt ein wesentlicher Teil der Wiener Kultur und Geschichte, und die Stadt ist entschlossen, sicherzustellen, dass sowohl Touristen als auch Einheimische diesen ikonischen Ort ohne Zwischenfälle genießen können.

Für Neuigkeiten und aktuelle Informationen über den Stephansdom und andere einzigartige Sehenswürdigkeiten Wiens empfehlen sich lokale Nachrichtenquellen und offizielle Stadtwebseiten, um auf dem Laufenden zu bleiben.





