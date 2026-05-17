Eröffnung der Bregenzer Freibadsaison trotzt kühlen Temperaturen: Erste Badegäste schon im Wasser

Freibadsaison in Bregenz und Vorarlberg gestartet

In Bregenz ist am Sonntag die Freibadsaison im Seebad eröffnet worden. Dies geschah nur einen Tag, nachdem es in Vorarlberg bis in die Täler geschneit hatte.

Am ersten Tag der Saison blieb im Seebad Bregenz ein Massenansturm aus. Trotz niedriger Temperaturen nutzten einige Badegäste bereits das Angebot.

Wetter und Besucher im Seebad Bregenz

Bademeister Eliakem Kajany berichtete, dass das Wetter am ersten Tag der Saison im Strandbad Bregenz nicht sehr gut gewesen sei. Trotz Sonnenschein sei es noch etwas kalt gewesen. Dennoch seien bereits die ersten Badegäste vor Ort gewesen.

Im Seebad Bregenz steht die Sicherheit der Badegäste im Vordergrund. Ab Saisonbeginn kontrollieren Bademeisterinnen und Bademeister die Anlage. Laut Kajany müssen sie eine Ausbildung absolvieren; ein Helferschein und ein Erste-Hilfe-Kurs sind Voraussetzung für die Tätigkeit.

Einsatz der Bademeister und neue Angebote

Nach Angaben von Kajany besuchen an Spitzentagen 4.000 bis 5.000 Gäste das Seebad in Bregenz. Für solche Tage seien zwei Bademeister nicht ausreichend, nachmittags würden dann etwa sieben bis acht Bademeister eingesetzt.

Laut Kajany stehen den Gästen im Seebad Bregenz zwei neue Volleyballplätze, ein Basketballplatz und ein Fußballplatz zur Verfügung.

Vorbereitung der Freibäder in Vorarlberg

Die Freibäder in Vorarlberg haben sich bereits im April auf die Badesaison vorbereitet. Das FKK-Bad in Hard hat schon Anfang April geöffnet, das Walgaubad in Nenzing am 19. April.

Laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer öffnen die meisten Vorarlberger Freibäder Mitte Mai.