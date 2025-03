Eröffnung des Funny Hooks Ateliers – Wolle und mehr: Ein bunter Farbtupfer für die Straße!

**Neueröffnung in Hetzendorf: Funny Hooks Atelier bringt Farbe in die Straße**

In der lebhaften Hetzendorfer Straße 108 hat sich ein neuer kreativer Hotspot niedergelassen: Das Funny Hooks Atelier hat seine Türen geöffnet und präsentiert eine beeindruckende Vielfalt an Garne sowie kreativen Accessoires, die sowohl Hobbyisten als auch professionellen Handarbeitern Freude bereiten.

Beim Betreten des Ateliers wird man von einem schillernden Spektrum an Farben und Texturen förmlich überwältigt. Die bunten Bobbel (Farbverlaufsgarne), erhältlich in fünf verschiedenen Garnqualitäten von kuscheliger Merino bis hin zu zarter Viskose, laden dazu ein, der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Egal, ob Sie ein wärmendes Winterprojekt oder ein luftiges Sommerstück planen, hier findet jeder Handarbeitsfan sein perfektes Garn.

Doch das Funny Hooks Atelier ist weit mehr als nur ein Paradies für Garnliebhaber. Neben den handgefärbten Strängen, die in ihren einzigartigen Farbverläufen bezaubern, bietet das Atelier auch eine Auswahl an praktischen und witzigen Accessoires. Die Taschen mit unterhaltsamen Sprüchen sind nicht nur Blickfänger, sondern auch ideale Begleiter für jede Strick- oder Häkelrunde. Für Amigurumi-Enthusiasten stehen spezielle Garne zur Verfügung, die perfekt für die kleinformatigen, gehäkelten Kunstwerke sind. Auch für die Liebhaber der klassischen handgesponnenen Wolle gibt es eine breite Palette an Farben des Regenbogens.

Über 100 selbstdesignte Häkel- und Strickanleitungen sind ebenfalls im Angebot. Diese können direkt im Atelier begutachtet und anschließend bequem zu Hause nachgearbeitet werden, was das Erlebnis für alle kreativen Köpfe noch bereichert. Die Lage des Ateliers in Hetzendorf macht es zudem zu einem idealen Treffpunkt für lokale Handarbeitsgemeinschaften.

Neben der beeindruckenden Wollvielfalt setzt das Funny Hooks Atelier auch auf Einzigartigkeit durch Dekoartikel aus Holz und 3D-Druck. Ob handgefertigte Holzfiguren oder moderne, dreidimensional gedruckte Accessoires – hier findet jeder das passende Detail, um sein Zuhause zu verschönern und zu personalisieren. Gäste sind eingeladen, die hergestellten Produkte nicht nur zu kaufen, sondern auch selbst kreativ zu werden.

Die Eröffnung des Funny Hooks Ateliers wurde von der Atmosphäre in der Hetzendorfer Nachbarschaft herzlich aufgenommen. Eine begeisterte Kundin äußerte: „Endlich gibt es wieder einen Ort, an dem man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Die Auswahl an Garnen ist einfach unglaublich, und die Taschen mit den lustigen Sprüchen sind das i-Tüpfelchen.”

Das Funny Hooks Atelier ist nicht nur ein Geschäft, sondern auch ein Ort der Gemeinschaft. Dort können sich Handarbeitsbegeisterte austauschen, neue Techniken erlernen und gemeinsam kreativ sein. Außerdem gibt es bereits ein beliebtes Häkel- und Stricktreffen, das einmal im Monat im House Cafe auf der Hetzendorfer Straße stattfindet.

**Öffnungszeiten:**

Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 9-11 Uhr und 15-18 Uhr

Samstag: Einmal im Monat von 9-12 Uhr

Das Funny Hooks Atelier auf der Hetzendorfer Straße 108 ist mit seiner lebhaften Atmosphäre und der bunten Auswahl an Produkten definitiv einen Besuch wert. Lassen Sie sich von der Vielfalt inspirieren und entdecken Sie Ihre kreative Seite!