Eröffnung in der Landstraße: Im Lin Shop & Eat erwartet Sie Genuss und Entdeckung

Anfang des Jahres eröffneten Katharina Lin und ihr Bruder Jialang Wang einen neuen Convenience Store in der Landstraße, der schnell zum Dreh- und Angelpunkt für alltägliche Bedürfnisse der Anwohner geworden ist. Lin Shop & Eat bietet eine breite Palette von Produkten, die von Schulmaterialien bis hin zu Instant Ramen Nudeln und Onigiri reichen. WIEN/LANDSTRASSE. Convenience Stores sind besonders im asiatischen Raum äußerst populär und erfreuen sich auch in Europa wachsender Beliebtheit. Diese Geschäfte sind so konzipiert, dass sie den täglichen Bedarf der Kunden decken, und Lin Shop & Eat am Rennweg 37 ist da keine Ausnahme. Mit einer günstigen Lage in der Nähe von mehreren Schulen spricht der Shop vor allem jüngere Gruppen an. Die Geschwister Katharina Lin und Jialang Wang eröffneten ihren eigenen Convenience Store zu Beginn des Jahres. Die Entscheidung für diesen Standort war laut Lin strategisch, da die Schule in der Umgebung viele potenzielle Kunden anzieht. Ihr Angebot ist besonders bei Schülern beliebt, die auf der Suche nach schnellen Snacks und Schulbedarf sind. Siehe auch „Kickl kontert in Ried: Der 'Noch-nicht-Kanzler' legt los – Enthüllungen und Spannungen!“ To-go und vor Ort genießen Lin Shop & Eat kombiniert Lebensmittel mit Artikeln wie Schulzubehör oder Spielzeugen. Der kleine Essbereich mit Platz für acht Personen ermöglicht es Familien und Freunden, gemeinsam zu essen. Lin bemerkt oft, wie Kinder nach dem Essen die Regale durchstöbern, während ihre Eltern in Ruhe ihren Kaffee genießen. Sowohl für diejenigen, die ihr Essen mit nach Hause nehmen, als auch für die, die vor Ort speisen möchten, bietet der Shop eine hervorragende Auswahl. Besonders beliebt sind die Onigiri – dreieckige Sushi-Taschen – und die verschiedenen Instant Ramen, die sich durch frische Zutaten aus der Theke individuell anpassen lassen. Siehe auch Millioneninvestition: Modernisierung der Transportleitung in Feldkirchen Korean Icecup Drinks Unter den Schülerinnen und Schülern sind die „Korean Icecup Drinks“ besonders gefragt. Diese erfrischenden Beutelgetränke werden in einem Becher voller Eis serviert und bieten Geschmacksrichtungen von Orange über Apfel bis zu blauer Limonade. Sie sind nicht nur lecker, sondern auch ein trendiger Durstlöscher für die jungen Kunden. Lin Shop & Eat hat von Montag bis Samstag von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet. Der Laden am Rennweg 37 ist ein echter Familienbetrieb, in dem Katharina Lin die organisatorischen Aufgaben übernimmt, während ihr Bruder Jialang Wang für die praktischen Belange verantwortlich ist. Auch ihre Mutter, Peiqin Lin, trägt aktiv zum Erfolg des Unternehmens bei. Job in deiner Region gesucht? Auf MeinBezirk.at/Jobs haben wir die passenden Stellenangebote und Arbeitgeber für dich! Jetzt Chance nutzen! Siehe auch Die spektakulärsten Ereignisse: Was die Leopoldstadt im Jahr 2024 prägte Das könnte dich auch interessieren:

