Eröffnung in Graz: Goldene Pastete verwandelt sich in das Asian Bistro „Alley 28“

Kennen Sie Projekte, Initiativen oder Vereine, die sich vorbildlich für den Schutz von Tieren einsetzen? Reichen Sie bis zum 6. Juni Ihre Bewerbung ein und haben Sie die Chance, 5.000 Euro zu gewinnen! Tierisch engagiert – Diese Initiative wurde 2014 von Fressnapf ins Leben gerufen, um das unermüdliche Engagement von Tierschützern, Freiwilligen und Tierhaltern in Deutschland zu würdigen und sichtbar zu machen. Täglich setzen sich diese engagierten Menschen für das Wohl von Tieren und den Schutz der Umwelt ein.

Der nationale Award „Tierisch engagiert“ hat das Ziel, herausragende Projekte, die sich dem Tierschutz widmen, zu unterstützen. Dies kann von Rettungsaktionen für verwaiste Tiere über Aufklärungskampagnen zur artgerechten Haltung bis hin zu Initiativen zur Förderung von Wildtierlebensräumen reichen. Die Aktivitäten der Nominierten werden von einer Fachjury bewertet, wobei Kriterien wie Kreativität, Wirkung und Nachhaltigkeit eine Rolle spielen.

„Tierisch engagiert“ trägt dazu bei, das Bewusstsein für Tierschutzthemen in der Öffentlichkeit zu stärken. In Deutschland sind geschätzte 30 Millionen Haustiere im Umlauf – und viele von ihnen benötigen dringend Hilfe. Tierschutzorganisationen leisten in diesem Zusammenhang einen unverzichtbaren Beitrag, sei es durch die Rettung und Pflege von Tieren, die Betreuung von Wildtieren oder durch Bildungsarbeit in Schulen und Gemeinden.

Die Initiative von Fressnapf fördert nicht nur die Bekanntheit dieser wertvollen Projekte, sondern stellt auch finanzielle Mittel zur Verfügung, die direkt in die Arbeit der Gewinner fließen. Die 5.000 Euro Preisgeld können beispielsweise für den Ausbau von Unterkünften, medizinische Versorgungen oder Schulungsprogramme verwendet werden.

Wenn Sie also ein Projekt kennen oder Teil einer Initiative sind, die sich für den Tierschutz einsetzt, ermutigen wir Sie, sich zu bewerben. Gemeinsam können wir das Bewusstsein für die Bedeutung des Tierschutzes schärfen und konkret helfen, das Leben von Tieren zu verbessern. Nutzen Sie die Chance, um Ihren Beitrag zur Förderung des Tierschutzes sichtbar zu machen.

Weitere Informationen zur Bewerbung und zum Teilnahmeverfahren finden Sie auf der offiziellen Webseite von Fressnapf. Denken Sie daran, dass der Einsendeschluss der 6. Juni ist. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Engagement für Tiere die Aufmerksamkeit erhält, die es verdient!